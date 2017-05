Inschrijving HANOS Gouden Koksmuts geopend

Thema van de wedstrijd is Duurzaamheid

De inschrijving voor de HANOS Gouden Koksmuts is gestart. De toonaangevende kookwedstrijd is het Nationaal Kampioenschap voor brigades van restaurants met een SVH Meesterkok en/of met één of meerdere Michelinsterren. De wedstrijd wordt georganiseerd door het Gastronomisch Gilde en mede mogelijk gemaakt door HANOS Internationale Horeca Groothandel. De Gouden Koksmuts vindt plaats op de eerste dag van de Horecava, die van maandag 8 tot en met donderdag 11 januari 2018 wordt gehouden in RAI Amsterdam. Inschrijven kan tot 12 juni.

De Gouden Koksmuts, in Nederland de meest begeerde prijs voor koks, wordt voor de 58e keer uitgereikt. Acht teams, bestaande uit twee koks en de chefkok van het restaurant, meten zich in deze strijd met elkaar op het gebied van samenwerking, productkennis, techniek en creativiteit.

Thema Duurzaamheid

Het strijdtoneel is de Gilde Arena op de Horecava. De rode draad in de competitie is Duurzaamheid, waarbij vindingrijkheid een grote rol speelt. De deelnemers moeten diverse gerechten koken aan de hand van een blackbox waarin voor elke gang andere (verplichte) ingrediënten zitten.

Inschrijven

Inschrijven voor de teamwedstrijd op maandag kan via het secretariaat van het Gastronomisch Gilde: info@gastronomischgilde.nl. Aanmelden kan tot 12 juni 2017. Informatie over het aanmelden voor de overige NK-wedstrijden op dinsdag, woensdag en donderdag volgt op een later moment. Het deelnemersveld en de jury worden in oktober bekendgemaakt.

Organisatie

Het Gastronomisch Gilde is dé vakvereniging voor professionals in de Gastronomie met zo’n 3.000 leden. De vereniging is ontstaan uit de fusie tussen het Koksgilde en het Gilde van Nederlandse Meesterkoks. Zie voor meer informatie www.gastronomischgilde.nl.

Horecava 2018

Het Nationaal Kampioenschap wordt tijdens de jaarlijkse Horecava, de grootste nationale vakbeurs voor professionals in de foodservice industrie, gehouden. De beurs vindt plaats van maandag 8 tot en met donderdag 11 januari 2018 in RAI Amsterdam. Meer informatie over Horecava 2018 is te vinden op www.horecava.nl.