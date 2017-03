Inschrijving open voor Dag van de Kampvuurmuzikant

Stichting De Groene Koepel heeft zaterdag 24 juni uitgeroepen tot Dag van de Kampvuurmuzikant. Muzikanten die akoestische muziek maken en hun talent graag laten horen bij een knapperend kampvuurtje kunnen zich tot 18 april opgeven. De kampvuursessies worden gehouden op 25 Natuurkampeerterreinen en GroepsNatuurkampeerterreinen in Nederland.

Verbinding

De Dag van de Kampvuurmuzikant komt voort uit De Beste Kampvuurmuzikant van Nederland, een evenement dat De Groene Koepel vorig jaar organiseerde als knipoog naar alle talentenshows op de televisie. Dit jaar is het wedstrijdelement verminderd. ‘Bij kampvuurmuziek gaat het vooral om de saamhorigheid,’ zegt Marieken Nieuwdorp, directeur van De Groene Koepel. ‘Het gaat om samen buiten zijn, samen zingen en staren in het vuur. Het is een bijzondere manier van verbinding. Om het niveau op peil te houden, hebben we er nog wel een klein wedstrijdelement in laten zitten. Bij elke sessie komt er een winnaar uit de bus. Maar er is geen grote finale zoals vorig jaar. Het gaat vooral om de aandacht voor de kampvuurmuziek.’

Kampvuur

Een kampvuur is een belangrijk element bij het kamperen op Natuurkampeerterreinen. Op bijna alle 138 Natuurkampeerterreinen en 15 GroepsNatuurkampeerterreinen kun je een vuurtje stoken. Vaak is er een centrale kampvuurplek, soms kun je een vuurschaal of –pot huren voor bij de tent.

Publiek

Vorig jaar werden alle kampvuursessies – toen op veertien locaties – goed bezocht. Zowel het publiek als de muzikanten waren zeer enthousiast. Voor een impressie van de verschillende avonden kun je terecht op de website van De Dag van de Kampvuurmuzikant. Ook dit jaar is iedereen welkom om de sessies bij te wonen op een van de Natuurkampeerterreinen, met of zonder nachtje kamperen. Je moet je wel even van tevoren aanmelden bij het terrein waar je heen wilt.

Inschrijven

Muzikanten die graag willen meedoen, kunnen zich tot 18 april aanmelden via dit inschrijfformulier. Hier staan ook de voorwaarden voor deelname beschreven.