Ontdek wat de meest bourgondische stad van Nederland zo speciaal maakt. Historische panden, hippe designwinkels, menukaarten met internationale allure en terrassen vol gezelligheid. Leer van gedreven ondernemers en hoe zij tot een succes kwamen. Op 3 en 4 april 2017 vindt de vijfde editie van de inspiratietour voor horeca- en leisureondernemers plaats. Ervaren vrijetijdssector consultants Laura Conradi en Ellen van Iersel hosten de inspiratietour ‘Let’s meet Maastricht’.

Programma

‘Let’s MEET Maastricht’ inspireert en laat je op persoonlijke manier kennismaken met deze bijzondere stad. De tour start bij het bekende Kruisheren hotel, waar Camille Oostwegel een presentatie geeft. Je duikt in de vernieuwende concepten van het Jekerkwartier. Maak kennis met de Vlaaienroute door Fooddesigner Annelies Hermsen. Lunch bij Toine Hermsen en natuurlijk sluiten we af met een borrel en het bekende ‘Tuutsje vaan Teunsje’.



Belangrijke informatie

Data: 13 & 14 maart 2017 Locatie: Maastricht Kosten: de volledig verzorgde tour kost €495,- p.p. ‘Let’s Meet Maastricht’ is een initiatief van Laura Conradi en Ellen van Iersel. Zij inspireren, verbinden en ondersteunen horeca- en leisureondernemers die willen ontwikkelen, vernieuwen en professionaliseren. Klik hier voor meer informatie.