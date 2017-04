Interactieve Luistertour in de A.Vogel tuinen

Vanaf 1 mei is het zo ver: dan zijn de A.Vogel tuinen weer geopend voor publiek! De plek waar talloze geneeskrachtige kruiden en planten tot bloei komen én waar je kunt genieten van een gezellig dagje uit. Nieuw onderdeel dit jaar is de Luistertour, waarmee je de A.Vogel tuinen op een interactieve manier kan ontdekken. Met de interactieve Luistertour kom je meer te weten over het bijzondere verhaal van Alfred Vogel, verschillende kruiden en planten, ecologisch telen en de geschiedenis van het Landgoed Zwaluwenburg. Wist je bijvoorbeeld dat meer dan 70% van de ingrediënten in de A.Vogel producten uit de Nederlandse A.Vogel tuinen komen? En dat de planten veelal met de hand worden geoogst? Wilfred Schenk, hoofd A.Vogel tuinen: “Wij willen met de Luistertour de bezoeker wat leren én uitdagen om op ontdekkingstocht te gaan, dwars door de bloeiende velden, over het Blotevoetenpad en langs de Pluk- en Smultuin. Zo ben je aan het einde van de tour bijzondere verhalen en ervaringen rijker.”

Wat is er nog meer te beleven?

Een bezoek brengen aan de ecologische A.Vogel tuinen kan van 1 mei t/m 28 oktober. De tuinen zijn gratis te bezoeken en dagelijks geopend van maandag t/m zaterdag van 10:00 uur tot 17:00 uur. Vanaf 1 mei is ook de Landgoedwinkel geopend en kun je ook één van de drie arrangementen boeken. Op eigen houtje door de schilderachtige kruidenvelden wandelen? Dat kan natuurlijk ook. De informatieborden wijzen je de weg langs de geneeskrachtige kruiden, de productievelden en alle natuurbelevenissen, zoals het Blotevoetenpad, de Speeldernis, het Kruidentheehofje en speurtochten voor jong en oud! Klik hier voor informatie.