Inzameling en recycling van ruim 50 ton oude tuinsets per jaar

Jaarlijks worden duizenden loungesets, tuinsets en tuinstoelen vervangen en bij het grofvuil gezet. Deze reststromen worden meestal verwerkt door middel van verbranding met energieopwekking. Om deze jaarlijks terugkerende stroom aan tuinmeubelen een nieuw leven te geven, slaan Latour Tuinmeubelen en SUEZ – specialist in afval- en grondstoffenmanagement – de handen ineen. Samen hebben zij een programma ontwikkeld voor de inzameling en recycling van tuinmeubelen. Beide bedrijven verwachten in totaal zo’n 50 ton oude tuinsets per jaar te kunnen inzamelen, sorteren en verwerken tot nieuwe grondstoffen voor nieuwe producten. Zo werken SUEZ en Latour samen met als doel de kunststofketen verder te sluiten. In het concept van Latour Tuinmeubelen en SUEZ worden gemak en duurzaamheid op een slimme manier met elkaar gecombineerd. Als Latour nieuwe tuinmeubelen komt leveren, neemt zij de oude tuinmeubelen direct retour. Dit bespaart de klant een rit met aanhanger naar de milieustraat en is zo veel duurzamer. De tuinmeubelen worden bij Latour ingezameld in speciale afvalcontainers, waarna deze door SUEZ worden opgehaald. Hierna worden de verschillende materialen door verwerkers gesorteerd en verwerkt tot nieuwe grondstoffen. Zo wordt hout hergebruikt in de productie van spaanplaat en kunststof gebruikt als grondstof voor de productie van nieuwe kunststof. Veel tuinmeubelen zijn gemaakt van polypropyleen: een grondstof die verwerkt kan worden tot granulaat voor nieuwe kunststofproducten. Er kunnen bijvoorbeeld nieuwe bloempotten of zelfs nieuwe tuinmeubelen van gemaakt worden. Zo maken ‘duurzaam aangeschafte’ tuinmeubelen de tuin letterlijk en figuurlijke een stuk groener.

Hoogste graad van recycling

"De samenwerking met SUEZ heeft voor iedereen voordelen. De klant levert op eenvoudige wijze een bijdrage aan duurzaamheid door oude tuinmeubelen te laten recyclen. Veel mensen willen namelijk hun oude tuinmeubelen bij voorkeur op een duurzame manier laten afvoeren, maar dit kost vaak veel moeite. Latour geeft invulling aan haar doelstellingen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en SUEZ rekent de recycling van kunststofafval tot haar kernactiviteiten. Door onze capaciteiten te bundelen, zijn we in staat elkaar te versterken en ketens te sluiten. Zo bereiken we samen de hoogste graad van recycling", vertelt Alexander Latour van Latour Tuinmeubelen. Francis van der Schoot, Manager Marketing van SUEZ zegt hierover: "De samenwerking met Latour Tuinmeubelen sluit aan bij onze missie om samen met partners bij te dragen aan de oplossing van een groot maatschappelijk vraagstuk: de uitputting van de natuurlijke hulpbronnen op aarde. De schaarste van natuurlijke hulpbronnen is een realiteit die ons dwingt na te denken over de manieren waarop we produceren en consumeren. Samen met Latour hebben we een concreet en tastbaar recycleprogramma ontwikkeld dat een mooi voorbeeld is van hoe we samen afvalstromen zo hoogwaardig mogelijk kunnen verwerken tot nieuwe grondstoffen".