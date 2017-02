Join the Walibi crew’ zet Walibi Holland als werkgever op de kaart

Walibi Holland zet in op het werven van jongeren om komende zomer in het attractiepark te werken. In samenwerking met jongerencommunicatiebureau Youngworks ontwikkelde Walibi Holland een campagne met een video en wervende teksten welke te zien zijn op de site. De boodschap van de video is ‘Dit wordt jouw jaar’. De beelden laten zien waarom werken bij Walibi een feestje is: van gasten een high five geven in Goliath tot mega-ijsjes verkopen. Met deze video wil Walibi Holland jongeren aanspreken en ze uitnodigen te solliciteren. Mascha van Till, directeur Walibi Holland: ‘Als attractiepark focussen wij ons op jongeren. Daarom zoeken we naar de juiste medewerkers die op één lijn zitten met deze jongeren, affiniteit hebben met hen, of zelf in die doelgroep vallen. Daarom hebben we besloten hier Youngworks bij te betrekken.’

Walibi zoekt ‘niet lullen, maar poetsen-types’

Het resultaat is een website waarop vacatures te vinden zijn: kantoorfuncties, maar vooral vacatures voor in het park. Mascha van Till: ‘Tijdens het hoogseizoen werken er zo’n 1.500 medewerkers bij Walibi Holland. Samen zetten we alles op alles om gasten een topdag te bezorgen. Van attractiemedewerkers tot medewerkers bij guest service, we hebben ze allemaal hard nodig.’

Walibi Holland

Walibi Holland opent dit seizoen op 14 april en is tot en met 29 oktober geopend. Dit seizoen opent een nieuwe attractie! Blijf op de hoogte via de social media kanalen van Walibi Holland. Tijdens het hoogseizoen zijn er diverse evenementen en is Walibi Holland op bepaalde data tot 23:00 uur open. Check hiervoor de website.