Joint venture leidt tot online veiling

Een joint venture tussen Attractieverhuur Moonen uit Waalwijk en Jan Bogaerts Attracties & Creaties in Turnhout (BE) is de aanleiding voor een online veiling van overtollige attracties en dubbele materialen van deze twee ondernemingen en hun partners. Martijn van Schie, veilingmeester, zegt over deze veiling: “Voor de eigenaars is een veiling een uitstekende manier om de waarde van mooie attracties te verzilveren. Voor evenementenbureaus een uitgelezen kans om hun assortiment uit te breiden.” De online veiling is reeds begonnen en sluit op 23 december aanstaande. De kijkdag vindt plaats in Waalwijk op 22 december van 10:00 tot 16:00 uur.

Meer dan 2000 attracties

Oprichter Henk Moonen begon het naar hem vernoemde bedrijf ruim veertig jaar geleden met de verhuur van twee hometrainers. Inmiddels is het assortiment uitgebreid met meer dan 2000 attracties en heeft de firma een uitstekende reputatie opgebouwd. Trampolines, bierwagens, springkussens of fietsen: je kunt het zo gek niet bedenken of Moonen verhuurt het. Naast de samenwerking met diverse televisieprogramma’s, aan wie grote spellen werden geleverd, vindt men in de brede klantenkring van Moonen een diversiteit aan huurders, van particulieren, winkelcentra en (semi-) overheidsinstellingen tot organisatiebureaus en bedrijven. Door de samenwerking met Jan Bogaerts worden alle nog in prima staat verkerende dubbele en overtollige items nu geveild.

Over de veiling

De online veiling is van start gegaan op 8 december en sluit op 23 december 2016

De bezichtiging van de veilingitems is op 22 december aanstaande van 10:00 tot 16:00 uur

Locatie: Industrieweg 74 – 5145 PW Waalwijk