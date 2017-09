Joost Deurloo is Nederlands Kampioen Oestersteken

Maandag 11 september jl. heeft in Brasserie De Vluchthaven te Bruinisse voor de vijfde keer het Premier Nederlands Kampioenschap Oestersteken plaatsgevonden. Van de elf aangemelde deelnemers, werd uiteindelijk na verschillende rondes Joost Deurloo Nederlands Kampioen van het Premier Kampioenschap Oestersteken. Deze wedstrijd is de Nederlandse voorronde voor het wereldkampioenschap oestersteken dat op zaterdag 23 september tijdens het Ierse Galway International Oyster Festival zal gaan plaatsvinden. Donderdag 21 september wordt het Belgisch- Nederlands oesterseizoen officieel geopend. Onder leiding van een vakkundige jury, bestaande uit de voorzitter van de Nederlandse Oestervereniging Cees van Beveren, Jonkheer Rob Boddaert (bekend van het TV-programma van Jort Kelder) en Bram Verwijs van Premier mosselen uit Yerseke, kwam Joost Deurloo van restaurant Bru 17 uit Bruinisse uiteindelijk als winnaar uit de bus. De jury heeft de deelnemers beoordeeld op het openen van de oesters. Zo waren er pluspunten te verdienen wanneer de oester volledig geopend en consumptie gereed was. Wanneer het oestervlees beschadigd was of er gruis/schilfers achtergebleven waren, ontving de deelnemer minpunten. Bij een gelijk aantal punten was de snelste tijd doorslaggevend. De Nederlandse kandidaten moesten in de eerste ronde in zo’n een kort mogelijke tijd 25 stuks Platte Grevelingen Oesters op correcte wijze weten te openen. Van oudsher sprak Dominique Deguelle, aangevuld met Guus Thijssen van guustromonie de middag bij elkaar.Op zaterdag 23 september zal Joost Deurloo Nederland gaan vertegenwoordigen in Galway tijdens het wereldkampioenschap oestersteken, dat dit jaar voor de 63ste keer in het Ierse Galway zal worden georganiseerd. De reis wordt verzorgd door Krijn Verwijs Yerseke B.V.

Meerdere kampioenschappen

Wereldwijd zijn er twee organisaties die zich bezig houden met het wereldkampioenschap oestersteken. Dat zijn Oyster Opening World Cup in Malmö (Zweden) en die van Galway International Oyster Festival (Ierland). In Zweden wordt dit evenement pas in de laatste zeven jaar georganiseerd. Daarentegen bestaat Galway dit jaar voor de 63ste keer en heeft daarmee de grootste prestige. Krijn Verwijs Yerseke B.V. (leverancier van Premier schaal- en schelpdieren) en Brasserie de Vluchthaven organiseren gezamenlijk het Nederlands kampioen oestersteken.