Jubileumeditie TuinIdee

Vlak voor de start van een nieuw tuinseizoen ontdek je in de Brabanthallen ‘s-Hertogenbosch de allernieuwste trends, ontwikkelingen en noviteiten op tuingebied. Van 16 tot en met 19 februari 2017 vindt de 25e editie van TuinIdee plaats. Het grootste tuinevent van Nederland belooft zeer feestelijk te worden met de schitterende inspiratie- en trendtuinen, bijzondere activiteiten en presentaties van bekende tuinmannen zoals Rob Verlinden, (boer) Tom Groot en Jurgen Smit. In totaal zijn er zo’n 250 exposanten met nieuwe collecties, fraaie tuindecoraties en bijzondere planten.

Nieuw

Nieuw dit jaar is TuinIdee Outdoor, met alles voor buitenleven, natuur en recreatie, en de Klimaatbestendige tuin met onder andere aandacht voor watermanagement en duurzaamheid. Daarnaast is er volop inspiratie voor iedereen met én zonder groene vingers. Het begint al bij de entreehal met een heus ‘Tuinencarnaval’: een bonte parade van kleurrijke bloemen en planten. Er is ook tijd voor bewustwording in de spectaculaire Klimaatkamers waar je aan den lijve de gevolgen van de klimaatverandering ondervindt, zoals hete droge zomers of heftige hoosbuien… TuinIdee is natuurlijk ook de plek voor liefhebbers van gezonde lekkernijen uit eigen (moes)tuin, demonstraties en proeverijen. Hou je van luxe en wellness? Breng dan een bezoekje aan TuinIdee Exclusief.

Tuinen, tuinen en tuinen

Op TuinIdee liggen volop voorbeeldtuinen. Ze zijn ontworpen door Studio LANDLAB en onder meer geïnspireerd op de vier jaargetijden. Zo kun je genieten van een frisse lentetuin, een zinderende zomertuin, een heerlijke herfsttuin en een witte wintertuin. Ben je benieuwd hoe de trendtuinen van 2017 er uitzien? Bekijk dan de energieke, de geëmancipeerde en de harmonieuze tuin. Ook diverse hoveniersbedrijven leggen een eigen showtuin aan. Voor advies van kwekers, de plantendokter of tuinontwerpers breng je een bezoekje aan het Tuinatelier waar je bovendien een gratis tuinschets kunt laten maken.

Tuintheater

In het Tuintheater presenteert Jurgen Smit elke dag een gevarieerd programma met demonstraties en presentaties van groenspecialisten als Rob Verlinden en Ivo Putman (Robs Grote Tuinverbouwing), boer Tom Groot (Eigen Huis en Tuin) en (moes)tuinbloggers.

Praktisch

TuinIdee is van donderdag 16 tot en met zondag 19 februari 2017 geopend van 10.00-18.00 uur en op vrijdag 17 februari zelfs tot 21.00 uur. Kijk hier voor meer informatie.