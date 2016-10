Jury kiest Veluwe uit 20 inzendingen voor publieksverkiezing

De Veluwe is genomineerd voor de verkiezing ‘Mooiste Natuurgebied van Nederland’. Het natuurgebied is samen met 12 andere kandidaten voorgedragen door een vakjury onder leiding van prof. mr. Pieter van Vollenhoven. Vanaf vandaag kan het Nederlandse publiek via de verkiezingswebsite stemmen voor de Veluwe. De drie natuurgebieden met de meeste stemmen worden de komende jaren ondersteund bij het realiseren van hun plannen. Daarnaast worden zij in binnen- en buitenland gepromoot als iconen van de Nederlandse natuur. De verkiezing ‘Mooiste Natuurgebied van Nederland’ is een initiatief van het Ministerie van Economische Zaken. Jan Jacob van Dijk, Gelders gedeputeerde voor natuur en landschap en recreatie en toerisme, is trots op de nominatie: “ Dit is de eerste stap; we gaan er nu voor om de verkiezing ook te winnen! Ik roep dan ook zoveel mogelijk mensen op om voor de Veluwe te stemmen.”

Veluwe op 1

De natuur, de uitzichten en de wildbeleving op de Veluwe zijn ongekend. Naast de twee oudste en bekende Nationale Parken De Hoge Veluwe en Veluwezoom zijn Paleis Het Loo in Apeldoorn, Radio Kootwijk en de John Frostbrug in Arnhem aansprekende voorbeelden van de veelzijdige Veluwe. De Veluwe is het enige Gelderse gebied dat is genomineerd. Het andere Gelderse gebied dat zich kandidaat heeft gesteld, Nationaal Landschap Winterswijk, is helaas niet genomineerd.

Over de verkiezing

Staatssecretaris Van Dam kondigde op 17 maart 2016 een publieksverkiezing aan. Op 2 mei is de inschrijving voor de publieksverkiezing geopend. Initiatiefnemers hadden tot 15 september de tijd om een plan in te dienen. In totaal hebben 20 natuurgebieden een voorstel bij de jury ingediend. Uit het plan moest blijken dat het gebied bijzonder genoeg is om een groot publiek te trekken en sterk genoeg is om dat aan te kunnen. Met ingang van vandaag kan gestemd worden. Stemmen kan tot 31 oktober 2016, 13:00u Nederlandse tijd. De winnaar wordt op 31 oktober bekendgemaakt.