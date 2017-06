Veel kansen voor cafés met vernieuwende aanpak.

Marktonderzoeksbureau GfK onderzocht in opdracht van onder meer Koninklijke Horeca Nederland (KHN) wat volgens het Nederlandse publiek het favoriete avondje uit is. Want terwijl het goed gaat met de horeca, hebben cafés en discotheken het moeilijk, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Wat kunnen horecaondernemers doen om het tij te keren? Hoe krijgen zij mensen van de bank naar het café, de discotheek en het strandpaviljoen? Robèr Willemsen, voorzitter KHN: “Horecaondernemers moeten keuzes maken, creatief zijn en een op maat gemaakt totaalconcept neerzetten dat past bij hun gasten. Want een café voor iedereen is een café voor niemand.”

Marktonderzoeksbureau GfK vroeg meer dan duizend consumenten het hemd van het lijf over hun ideale avondje uit. Welke muziek wordt er gedraaid in uw favoriete kroeg, voor welk soort eten loopt u een blokje om? Uit de resultaten blijkt dat mensen het belangrijk vinden dat er een klik is met de andere gasten. De kunst zit ‘m er voor horecaondernemers in om gelijkgestemden bij elkaar te brengen, bijvoorbeeld door sociale events te organiseren. Een verrassend aanbod van eten is hierbij belangrijk; food is een goede ‘verbinder’.

Om een succesvol horecaconcept te ontwikkelen, moeten horecaondernemers lokaal maatwerk bieden en bepalen voor wie je op welk moment relevant wil zijn. Dit betekent goed inzicht in huidige gasten, maar ook in niet-gasten. Want de laatste groep is vaak een onderschatte, maar kansrijke doelgroep.

Zes consumentengroepen

Op basis van de resultaten presenteert GfK zes consumentengroepen met elk hun specifieke wensen en verwachtingen ten aanzien van het ultieme avondje uit. Drie van de zes consumentengroepen bezoeken het café geregeld en staan open voor nieuwe horecaconcepten. Horecaondernemers krijgen in het rapport advies hoe ze er voor kunnen zorgen dat deze drie groepen vaker naar het café gaan. De andere drie groepen bezoeken het café om uiteenlopende redenen niet of nauwelijks. Toch zijn het belangrijke prospects, want deze groep heeft tijd en geld, maar kiest op dit moment nog voor een andere invulling van het avondje uit. Horecaondernemers kunnen hen met een creatieve en doelgroepgerichte aanpak verleiden om naar het café te komen.

Veel kansen voor het café van de toekomst

Bas van Eekelen van marktonderzoeksbureau GfK: “Nederlanders kiezen niet massaal voor één soort avondje uit. Daarvoor zijn de huidige en potentiële bezoekers van cafés te divers. Daarbij komt dat het aantal alternatieven voor het café de laatste jaren flink is gegroeid waardoor gasten hoge verwachtingen hebben van een avondje uit. Wil je als horecaondernemer het verschil blijven maken, dan is het belangrijk om je duidelijk te positioneren. En te zorgen voor een aanpak en benadering die past bij jouw doelgroep: met betrekking tot het aanbod van eten en drinken, de inrichting, muziek en vooral het personeel. Het totale plaatje moet kloppen.” Robèr Willemsen, voorzitter KHN: “Als een horecaondernemer zich bewust richt op een doelgroep en daar een uniek en passend concept voor ontwikkelt, dan kan hij of zij het zeker voor elkaar krijgen om mensen van de bank naar de bar te krijgen. Met de resultaten van dit onderzoek, inspiratietours en workshops die we vanuit KHN organiseren, ondersteunen we onze leden hierbij. Want cafés met een vernieuwende aanpak hebben de toekomst!.”

foto: Bas van Eekelen van marktonderzoeksbureau GfK (links) en Eric de Kock, domeinadviseur van Koninklijke Horeca Nederland.