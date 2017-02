Karaktervolle Groene Campings viert 30 jarig bestaan

In 1987 is de KGC, Kleine Groene Campings, opgericht. In 2012 is de naam veranderd in Karaktervolle Groene Campings. De 31 aangesloten campings willen dit 30-jarig jubileum vieren met al hun bestaande en nieuwe kampeergasten. Hoe kunnen ze dit het beste doen? Ze nodigen alle belangstellenden uit om in de periode 1 maart t/m 31 maart 2017 in contact te komen met de KGC via de website www.kgc.nl/30jaar of de facebookpagina van de KGC. Onder de belangstellenden verloot de KGC 31 kampeerbonnen van € 100,00. Voor de kampeerders, die nog niet bekend zijn met de KGC, kan deze actie een verrassende kennismaking zijn voor hun volgende vakantiebestemming. De 31 campings van de KGC liggen verspreid in Nederland, op plaatsen waar de natuur nog beleefd kan worden. De campings die aangesloten zijn bij Karaktervolle Groene Campings (KGC) hebben ieder een eigen uniek karakter. De campings zijn mooi gelegen in de natuur en/of nabij water. De campings zijn kleinschalig van opzet en variëren in grootte. Persoonlijke aandacht, ouderwetse gastvrijheid en goede voorzieningen staan voorop. De campings variëren in grootte van ca. 40 tot 200 kampeerplaatsen. De campings van KGC onderscheiden zich door hun overwegend toeristische karakter, goede sanitaire voorzieningen en persoonlijke aandacht.

