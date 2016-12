Kick-off thema ‘natuur’ als eerste van drie thema’s met Instagrammers en bloggers

Twente heeft zoveel moois te bieden, niet voor niets wordt het meest oostelijke deel van Overijssel, ook wel het landgoed van Nederland genoemd. Reden voor Twente Marketing om social influencers met een groot bereik in te zetten en thema’s als ‘natuur’ via Instagram vast te leggen. Doel van de campagne is om te inspireren en meer bezoekers naar Twente te trekken. De campagne is via www.beleeftwente.nl/natuur van start gegaan; begin 2017 volgen nog de thema’s ‘architectuur’ en ‘food’.

Grootste ‘natuur’ Instagrammers leggen Twente vast

Tukker Vincent Croce (116k volgers) en Eelco Roos (463k volgers) uit de Randstad zijn populair op Instagram. Deze invloedrijke personen hebben een groot bereik door het plaatsen van prachtige natuurfoto’s op Instagram. Als vreemden voor elkaar hebben zij samen de mooiste natuurlocaties in Twente ontdekt, zoals Landgoed Twickel, natuurgebied Buurserzand en Lutterzand. Met hun camera op zak hebben ze prachtige plaatjes geschoten. Twente Marketing is van plan om met Vincent Croce – als Twente ambassadeur – een langdurige samenwerking aan te gaan.

De ‘local’ centraal in de campagne

Centraal in deze campagne staat de local/Tukker. Insteek is om hem te laten optrekken met een landelijke social influencer die een gedeelde passie hebben. De – als bescheiden bekend staande Tukker – krijgt op deze manier de kans om de mooiste plekjes van ‘zijn Twente’ te laten zien. Samen krijgen ze een aantal uitdagende opdrachten om Twente nog beter te leren kennen. Met de campagne worden verhalen gecreëerd en gedeeld over Twente. Een filmcrew brengt de ontmoeting in beeld. Op de website en via social mediakanalen komen de verhalen van beide influencers en het verhaal van de bestemming Twente samen, elk met een andere invalshoek. Per thema komt een campagnepagina waar het videoverslag en de foto’s onderdeel van zijn.

Online advertising

De content (beeld, video en teksten) wordt geplaatst op www.beleeftwente.nl/natuur en onder de aandacht gebracht middels Google Adwords, Youtube Advertising en Facebook Advertising. In dit traject wordt er een smart remarketing campagne opgezet. In deze opzet worden verschillende online campagnes afgestemd op de customer journey. Hierdoor kan een bezoeker instromen in een bepaalde fase en wordt deze aan de hand van banners (en andere online communicatie) verder geïnformeerd en meegenomen in het beslissingstraject. Hierin wordt gebruikt gemaakt van de nieuwere technieken zoals rich media banners.

Mede mogelijk gemaakt door…

Deze campagne is ontwikkeld door Twente Marketing in samenwerking met Morskieft Ontwerpers, Wirelab, Studio Zoem, Sherpa’s Stories en Webiteers.

foto: Vincent Croce.