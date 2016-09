Kinderen inspireren bedrijfsleven en politiek met creatieve oplossingen voor energiebesparing

Dit weekend vond de vierde editie van Kids Climate Conference (KCC) plaats. Het initiatief van Center Parcs en het Wereld Natuur Fonds (WNF) is uitgegroeid tot het grootste duurzaamheidsevenement voor kinderen in Nederland en België met als doel om creatieve oplossingen aan te dragen aan het parlement en bedrijfsleven voor een duurzamere leefomgeving. Ruim 175 kinderen tussen de 8 en 14 jaar bogen zich over duurzaamheidsvraagstukken rondom het thema energie door middel van workshops van onder andere Staatsbosbeheer, Klimaatverbond en Nederland Schoon. Ook vond er een dialoog plaats onder leiding van Laurentien van Oranje vanuit de Missing Chapter Foundation. De jonge deelnemers presenteerden 14 creatieve oplossingen om zoveel mogelijk energie te kunnen besparen. Deze oplossingen worden eind november overhandigd aan de Tweede Kamer.

Initiatiefnemers WNF en Center Parcs

Kirsten Schuijt, directeur Wereld Natuur Fonds: ‘Om de aarde door te geven aan volgende generaties staan we voor enorme uitdagingen. Hoe zorgen we bijvoorbeeld voor behoud van bossen en schone oceanen? De eindeloze creativiteit van kinderen kan ons op weg helpen naar nieuwe, verrassende oplossingen. En dat is precies waarom de Kids Climate Conference ons zoveel energie geeft.’ Jean Henkens, bedenker van KCC en bioloog bij Center Parcs: ‘De Kids Climate Conference 2016 zit er op, het was een bijzonder weekend. 175 jonge mensen hebben samen de wegwijzers uitgezet naar een betere wereld. Aan de beleidsmakers, de mensen met verantwoordelijkheid , zou ik willen vragen: werk met dezelfde energie en passie in alles wat je doet, dan komt het goed met onze aarde en is er een plek voor alles wat leeft. Voor mensen, planten en dieren en voor geluk.’

Wat was er allemaal te doen tijdens KCC?

Afgelopen weekend konden de deelnemende kinderen volop aan de slag met workshops. Zo werd er verteld over het opwekken van energie uit biomassa van onder andere hout, natuurgras en riet, georganiseerd door Staatsbosbeheer. Het WNF organiseerde een workshop waarbij kinderen olifantenpoep onderzochten. Een olifant moet veel gras en stro eten om voldoende energie te hebben. Maar de vraag was ook: waar moeten mensen hun energie insteken om bedreigde diersoorten zo goed mogelijk te beschermen? De Waterspaarders (initiatief van onder andere de Missing Chapter Foundation) heeft samen met de kinderen 7 doeken gemaakt die bij de douches van de Aqua Mundo zwembaden van Center Parcs komen te hangen. Het doel: minder lang douchen en water besparen! Deelneemster Lian Kandelaar, 11 jaar: ‘Het is heel leuk om deel te nemen aan KCC. Je leert niet alleen veel, maar we doen ook vooral veel interessante dingen. Soms voel je je als kind niet helemaal serieus genomen, maar tijdens KCC wordt er echt naar ons geluisterd’.

Creatieve ideeën van kinderen komen tot leven

Naast alle workshops was er zaterdagmiddag ook een belangrijke dialoog tussen de kinderen en volwassenen uit het bedrijfsleven, NGO’s en politiek. Centrale vraag: Hoe kunnen we ervoor zorgen dat iedereen energie gaat besparen? De deelnemende kinderen kwamen met hele creatieve oplossingen om zoveel mogelijk energie te besparen. Laurentien van Oranje: ‘De creatieve denkkracht van kinderen blijft verrassen en houdt ons scherp. Jonge deelnemers van de Kids Climate Conference denken vooral in mogelijkheden, terwijl volwassenen denken in beperkingen als ‘ja maar’. De uitkomsten laten eens te meer zien dat kinderen niet alleen de toekomst zijn, maar ook waardevolle burgers van nu. Daarom is het slim om hun inzichten mee te nemen in de besluitvorming van vandaag.’ De 14 stellingen werden gepresenteerd die tijdens het weekend door de deelnemende kinderen zijn bedacht. Deze creatieve oplossingen zullen op dinsdag 29 november – wanneer ‘Duurzaamheid en Milieu op de agenda staat – worden overhandigd aan de Tweede Kamer.

De 14 stellingen zijn:

– Ontwikkel een online platform waarop recycle-projecten worden gedeeld en waarop men kan reageren.

– Een spelletjespakket ontwikkelen waarbij kinderen leren om plastic te recyclen.

– Energie uit jezelf halen, bijvoorbeeld je telefoon opladen terwijl je fietst.

– Eet lokaal en houdt rekening met de seizoenen.

– Wereldleiders moeten een vredesmachine uitvinden.

– Omwonenden van windmolens kunnen goedkoop of gratis van deze energie gebruikmaken.

– Vaker buitenspelen zonder gebruik van computers en elektriciteit.

– Iedere school krijgt een stuk natuur om samen voor te zorgen.

– Zorgen dat slagtanden niets meer waard is, zodat er minder dieren sterven.

– Gezamenlijk werken aan openbare moestuinen: samen planten, samen werken, samen eten.

– Een app ontwikkelen met een beloning als je carpoolt of met de fiets gaat.

– Hergebruik van verpakkingen: besparing van geld en verwerkingskosten.

– Voor elke gekapte boom een nieuwe planten.

– Eten uit verre landen duurder maken dan lokale producten.

De Kids Climate Conference viert volgend jaar haar lustrumeditie voor kinderen in Nederland/België en een derde editie vindt plaats in Duitsland. Klik hier voor meer informatie.