KinderKampeerWereld en WAU! animatie

Ter gelegenheid van de verjaardag van Aartje Twinkel, ambassadeur van de KinderKampeerWereld campings in Nederland en België, hebben de animatieteams en de kinderen op deze campings afgelopen zomer een actie gehouden voor de CliniClowns. Gedurende een hele week hebben de kinderen, samen met hun kindervrienden Aartje Twinkel en Suus en de Uitblinkers van het animatieteam, speciale activiteiten georganiseerd. Doel was geld op te halen tijdens deze feestweek voor de kinderen die ziek zijn en geen vakantie kunnen vieren. Voor deze kinderen is het belangrijk dat ook zij een beetje een leuke tijd in het ziekenhuis kunnen hebben. Bijvoorbeeld middels de grapjes van de bekende clown met de rode neus aan het bed. Om geld in te zamelen hebben Aartje en Suus met de kids op de campings auto’s en caravans gewassen, sponsorlopen georganiseerd, de afwas gedaan en klusjes uitgevoerd voor de campingbaas zoals zorgen dat het terras netjes opgeruimd en schoon was, het zwembad er weer netjes bij lag enz. Vol trots kon Aartje Twinkel en Suus op het einde van de week bekendmaken dat er maar liefst € 1682 was opgehaald door de kinderen op deze campings voor de CliniClowns. Op de foto reikt Aartje Twinkel als ambassadeur namens de KinderKampeerWereld-campings en WAU! animatie de cheque uit aan ambassadeur Truus van de CliniClowns. Aartje had Suus hiervoor uitgenodigd in zijn eigen huisje, de Holle Boom. KinderKampeerWereld staat voor de meest kindervriendelijke campings en is een animatieconcept van WAU! BV, leverancier van animatiepersoneel en – concepten in Nederland en Belgie.