Koninklijke aandacht voor sociaal ondernemerschap Preston Palace

Vandaag, donderdag 27 oktober, bezoeken Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima Almelo tijdens hun streekbezoek aan Noordoost Twente. Personeelsfunctionaris Chantal Monsma van Preston Palace heeft tijdens dit bezoek een gesprek met het Koninklijk paar. Preston Palace is hiervoor uitgenodigd omdat het bedrijf met succes kansen creëert voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Sociaal ondernemerschap

Preston Palace is één van de grootste hotels van Nederland en biedt werkgelegenheid aan meer dan 500 mensen, waaronder een groep Wajongeren. De beleving van de gast staat voorop. Voor de medewerkers is een belangrijke taak weggelegd. Om ook jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te bieden zichzelf te ontwikkelen, is het bedrijf onder meer een samenwerking aangegaan met de Twentse Zorgcentra en VSO de Brug. Inmiddels zijn bijna tien jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt aangenomen. Ook lopen er nu nog meerdere jongeren onder begeleiding stage bij het hotel. Zij kunnen van hieruit mogelijk doorgroeien naar een betaalde baan. Preston Palace is met deze aanpak van groot belang voor de stad Almelo. “Ik hoop dat we in de toekomst zeven dagen per week interne begeleiding kunnen aanbieden. Zo creëren we meer werkplekken. Daarnaast hoop ik dat er meer werkgevers aansluiten, zodat we voor een goede doorstroming kunnen zorgen. Met deze Koninklijke aandacht moet dat zeker gaan lukken”, aldus Chantal Monsma, die zeer vereerd is haar verhaal te mogen vertellen aan het Koninklijk paar.

