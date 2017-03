Koop een onbewoond eiland

Een eigen onbewoond eilandje bezitten in een uniek recreatiegebied? Dat is nu mogelijk. Op de Vinkeveense Plassen gaan 44 zogenaamde legakkers onder de hamer; langwerpige smalle eilandjes, ontstaan door turfwinning in de vorige eeuw. Op 18 april aanstaande is de openbare veiling, in Vinkeveen. Vandaag, 1 maart 2017, begint de verkoopcampagne. “Op je eigen eiland is het heerlijk vertoeven. Je bootje aanleggen, picknicken, genieten van het uitzicht, de rust, de weidsheid. Alleen of met vrienden. En dat op een steenworp afstand van Amsterdam en Utrecht”, aldus Anco Goldhoorn, wethouder van gemeente De Ronde Venen en bestuurder van Recreatieschap Vinkeveense Plassen. Het Recreatieschap, huidige eigenaar van deze legakkers, wil met de verkoop zorgen dat het unieke cultuurhistorisch landschap behouden blijft. Legakkers, of delen ervan, spoelen weg. Alleen het beschoeien van oevers kan dit voorkomen, maar dat is een kostbare operatie. De nieuwe eigenaren krijgen de verantwoordelijkheid voor onderhoud. Ongeveer de helft van de te verkopen legakkers heeft een beschoeiingsverplichting; de nieuwe eigenaar moet binnen 3 jaar zorgen voor degelijke beschoeiing van de oevers. Legakkers zijn een karakteristiek onderdeel van het landschap van de Vinkeveense Plassen. “Het is best emotioneel om ze van de hand te doen, maar we zijn ervan overtuigd dat we ze voor de plassen op die manier juist kunnen behouden”, aldus Anco Goldhoorn. Het plassengebied is onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur. Daarom gelden beperkende regels in het bestemmingsplan. Bebouwing, zoals een blokhut, is niet toegestaan op de legakkers. De gemeente onderzoekt met een bestemmingsplanprocedure of de gebruiksmogelijkheden in de toekomst kunnen worden verruimd. Voor geïnteresseerden zijn twee voorlichtingsavonden gepland in sociaal cultureel centrum De Boei in Vinkeveen op 20 en 29 maart aanstaande. Er is een speciale website met meer informatie. Daar staat ook hoe mensen zich kunnen registreren voor de veiling.

Het Recreatieschap is een samenwerking van gemeente Amsterdam, gemeente De Ronde Venen en de Provincie Utrecht. Het Recreatieschap ziet het als haar missie om de toegankelijkheid van de plassen te vergroten, met kwalitatief hoogstaande en meer diverse recreatievoorzieningen. Met als doel ervoor te zorgen dat bezoekers ook in de toekomst kunnen blijven genieten van dit unieke recreatiegebied.

Beeld: Kees Winkelman