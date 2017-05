Kostenbesparingen en eliminatie papieren rompslomp

Vernieuwde samenwerking Vitens en Xigna in wateronderzoek

Vitens Solutions heeft de samenwerkingsovereenkomst inzake wateronderzoek vernieuwd met Xigna, marktleider op het gebied van waterveiligheidsbeheer. Zowel Vitens Solutions als Xigna staat bekend om zijn innovatiekracht, betrouwbaarheid, flexibiliteit en de juiste verhouding tussen prijs en kwaliteit. Xigna is het snelst groeiende adviesbureau op het gebied van waterbeheer met specialisaties op het gebied van Legionella, zwembad-, industrie-, ziekenhuis- en afvalwater. De hernieuwde samenwerking, die op dinsdag 23 mei formeel van handtekeningen is voorzien, leidt tot een betere integratie op het gebied van wateronderzoeken; met kostenbesparingen en het einde van papieren logboeken als gevolg. Het eindresultaat is het online digitale wateranalyse inspectiedossier (UCare4) met normwaarde signaleringen voor alle zakelijke eindgebruikers. Samengevat komt de samenwerking erop neer, dat beide partijen nog scherper gaan doen waar ze goed in zijn. Xigna zorgt voor inspectie, advisering en beheer van drink-, zwembad- en proceswaterinstallaties, terwijl Vitens Solutions als hypermodern laboratorium een optimale infrastructuur van bemonstering en uitvoering van wateranalyses met bijbehorende kennis levert. “De keuze in leveranciers in de zwembad- en wellness-sector is de afgelopen jaren sterk afgenomen, met prijsstijgingen tot gevolg”, zegt Clemens Stemerdink, directeur van Xigna. “De samenwerking tussen Vitens en ons bedrijf zorgt voor een zeer sterk alternatief met landelijke dekking, zeer concurrerende prijzen en snelle reactietijden, gecombineerd met uitstekende expertise in zwembadwater-behandeling.”

