Krachtige Redenaar tijdens Pre-Sail Texel

In navolging van Redenaars Eberhard van der Laan (2013), historicus James Kennedy (2014), Ahmed Aboutaleb (2015) en vorig jaar Denker des vaderlands Marli Huijer, is de organisatie wederom erin geslaagd een bijzondere naam te strikken. Deze jaargang zal niemand minder dan de heer Boris van der Ham, voormalig Tweede Kamerlid en momenteel onder meer voorzitter van het Humanistisch Verbond, de Rede van Texel uitspreken op woensdag 21 juni aanstaande. De Rede van Texel ontstond in 2013 ter gelegenheid van Pre-Sail Texel. In De Gouden Eeuw was de zogenaamde “Reede van Texel” de drukste ankerplaats ter wereld. De lezing die naar deze plek is vernoemd, wordt gehouden in het Zeemanskerkje in Oudeschild. Tijdens de Rede van Texel spreekt een gerenommeerde Nederlander zich uit over een onderwerp dat voor de hele Nederlandse samenleving van belang is. ‘Texel is immers Nederland in het klein en daarom een goede uitvalsbasis voor interessante gedachten.’ Boris van der Ham komt al sinds zijn jeugd met enige regelmaat op Texel en het thema van zijn lezing heeft alles met het thema ‘eiland’ te maken. Van der Ham: “Om sterk te staan in een steeds grilliger en grenzeloze wereld hebben we letterlijk en figuurlijk eilanden nodig. Dat zorgt voor rust en vernieuwing. Wat is er nou mooier om die rede te houden op het meest bekende eiland van Nederland: Texel!”

Kaarten VOORAF reserveren via de site. Let op: OP = OP