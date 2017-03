Laat je rondleiden door het historische provinciehuis Paviljoen Welgelegen

Wie altijd al heeft willen weten hoe de eerste koning van Holland, Lodewijk Napoleon, leefde, kan dit nu zelf ontdekken. Op 7 april kunnen bezoekers gratis een rondleiding krijgen door zijn voormalige buitenhuis, Paviljoen Welgelegen. Sinds 1930 werkt het bestuur van de provincie Noord-Holland vanuit Paviljoen Welgelegen. De rondleiding biedt de mogelijkheid om op plekken te komen die normaal gesproken niet toegankelijk zijn voor het publiek.

Historische buitenplaats

Het monumentale pand Paviljoen Welgelegen werd aan het eind van de 18e eeuw gebouwd door Henry Hope (1735-1811), een Amsterdamse bankier. Een bezoek aan Paviljoen Welgelegen brengt u terug in de tijd. Het Paviljoen heeft rijk gedecoreerde vertrekken met meubels die zoveel mogelijk in originele staat zijn teruggebracht. Nadat Henry Hope in 1794 naar Engeland uitweek, op de vlucht voor de Franse revolutie, was het gebouw tot 1808 onbewoond. In dat jaar kocht de Koning van Holland, Lodewijk Napoleon, het gebouw, dat hij liefkozend ‘mon pavillion’ noemde. Een aantal kamers van het paviljoen is als historisch vertrek ingericht ter nagedachtenis aan de verschillende bewoners.

Meld je snel aan!

De rondleidingen op 7 april bieden plaats aan 30 bezoekers per rondleiding. De exclusieve rondleiding door het historische pand duurt ongeveer anderhalf uur. Behalve de historische vertrekken bezoekt u ook de Statenzaal en de zaal waar Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland bijeenkomen.

U kunt zich voor de rondleidingen aanmelden via koenek@noord-holland.nl. De rondleidingen worden gehouden op de volgende tijdstippen:

Ochtend, 10.30 – 12.00 uur

Middag, 15.00 – 16.30 uur en

Avond, 19.30 – 21.00 uur.

Geïnteresseerden kunnen het Paviljoen ook bezoeken voor wisselende hedendaagse kunstexposities en de algemene historische tentoonstelling. Het Paviljoen is open voor publiek van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur. Klik hier voor meer informatie.