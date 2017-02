Laatste hand aan tuinevent

In de Brabanthallen in Den Bosch is woensdag door honderden hoveniers en decorateurs koortsachtig gewerkt aan TuinIdee 2017. Het grootste tuinevent van Nederland gaat vandaag, donderdag 16 februari, voor de 25e keer op rij van start met meer dan 200 exposanten en duurt tot en met zondag 19 februari a.s. Op TuinIdee is dit jaar voor het eerst een klimaatbestendige tuin ingericht voor watermanagement en duurzaamheid. In spectaculaire klimaatkamers zijn de gevolgen van klimaatverandering te zien en te beleven. Verder zijn er tal van voorbeeldtuinen en trendtuinen ingericht, zoals de energieke, de geëmancipeerde en de harmonieuze tuin. Voor advies van kwekers, de plantendokter of tuinontwerpers kunnen bezoekers terecht in het Tuinatelier, waar gratis tuinschetsen gemaakt worden. De organisatie verwacht tot en met zondag meer dan 30.000 belangstellenden.

Fotocredit: VidiPhoto (vrij van rechten)