Laatste HISWA te water in Amsterdam

Met 21751 bezoekers is de HISWA te water zondag afgesloten. De laatste Amsterdamse editie van de in-water bootshow, die vanaf volgend jaar plaatsvindt in Lelystad trok iets minder bezoekers dan vorig jaar. Het publiek was echter zeer serieus en had een hoge koopbereidheid. Van 29 augustus tot en met 3 september toonde de HISWA te water circa 250 boten, honderden watersportartikelen en een grote diversiteit aan activiteiten. Beursmanager Michelle Jonker: “Al de eerste beursdag verkochten exposanten boten. Daarnaast zijn er diverse proefvaarten geboekt en offertes opgevraagd. De verwachting is dat exposanten komende maanden meer verkopen zullen realiseren.”

HISWA te water in Lelystad

Vanaf 2018 verhuist de HISWA te water naar de evenementenhaven Bataviahaven in Lelystad. De in-water bootshow heeft met het oog op de toekomst een uitgebreide oriëntatie uitgevoerd. Deze heeft er uiteindelijk in geresulteerd dat vanaf 2018 de HISWA te water in Lelystad plaatsvindt. Als de HISWA te water haar leidende positie wil behouden en wil laten groeien, is een verhuizing naar een ruimere locatie een vereiste. De mogelijkheden van de Bataviahaven bieden dermate veel voordelen, dat de HISWA te water heeft besloten al in 2018 gebruik te maken van de uitgebreide faciliteiten die de evenementenhaven te bieden heeft. HISWA te water 2018 vindt plaats van 4 tot en met 9 september 2018.

HISWA Racevillage

Van 12 tot en met 20 juli 2018 organiseren HISWA te water en The Hague Offshore Sailing World Championship 2018 de HISWA Racevillage tijdens het wereldkampioenschap zeilen. Langs de kade van de haven van Scheveningen zal van alles te beleven zijn. Tijdens het WK gaan 150 jachten van 9 tot 20 meter de strijd aan om het kampioenschap. Kijk hier voor meer informatie.