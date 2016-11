Lancering Brabant Cycling Businessclub

Op het WielerPassie festival in Rosmalen vond de lancering plaats van de Brabant Cycling Businessclub. Twan Castelijns, wielerprofessional bij Team LottoNL-Jumbo én Brabander, onthulde het logo. De businessclub is een zakelijk netwerk van ondernemers, partners en ambassadeurs die het fietsen in Brabant graag stimuleren, uitdragen en zich ermee verbonden voelen. Aansluiting bij de Brabant Cycling Businessclub is voor ondernemers dé manier om laagdrempelig aan te haken op dit initiatief en net als Twan Castelijns en Jeroen Blijlevens ambassadeur te zijn voor het sportief, recreatief én woon-werk fietsen in Brabant. Initiatiefnemer Gerben van den Broek: “Deelname aan de Brabant Cycling Businessclub biedt een netwerk om de onderlinge banden te versterken, kennis en ervaring uit te wisselen én vorm te geven aan betrokkenheid bij het fietsen in Brabant. We komen een paar keer per jaar bij elkaar in een sportieve setting. Ook krijgen deelnemers volop de gelegenheid om hun bedrijf te profileren via onze website en social media en helpen wij hen graag mee om met andere partijen in contact te komen.”

Ons Brabant Fietst

De Brabant Cycling Businessclub is een initiatief dat is ontstaan uit Brabant Cycling, de sportieve tak van het platform Ons Brabant Fietst. Dit platform is de vlag waaronder een groot aantal organisaties met hun achterban het fietsen in Brabant versterken en uitdragen. Van provincie Noord-Brabant en gemeenten in Brabant tot kennisinstellingen als de NHTV, belangenbehartigers als de Fietsersbond en ANWB, werkgevers, ondernemers, wielerorganisaties als de NTFU en KNWU en toeristisch-recreatieve organisaties als VisitBrabant en Routebureau Brabant. De partners in Ons Brabant Fietst bundelen kennis, communicatie- en marketingkracht in dit platform en stimuleren actief het sportief, recreatief, toeristisch én woon-werk fietsen in Brabant. Met als doel: meer mensen vaker op de fiets en een positief imago voor Brabant als fietsprovincie. En dat alles vanuit de opvatting dat fietsen vooral leuk moet zijn. De fiets maakt Brabant mooier, gezelliger, leefbaarder, gezonder en economisch sterker. Klik hier voor informatie.