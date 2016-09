Lancering Scheveningen Zuivert

Scheveningen Zuivert zet 365 dagen per jaar ontspannen aan zee op de kaart. Vanaf 1 oktober verschijnen er op de website BuitengewoonScheveningen.nl/zuivert wekelijks tips om te ontspannen aan zee en maandelijks nieuwe aanbiedingen. Op de hoogte blijven kan nu al via Facebook. Om de lancering te vieren komt er een unieke preview in samenwerking met het Amrâth Kurhaus en twee fijne aanbiedingen. De eerste twee ‘Zuivert’ aanbiedingen zijn tot stand gekomen met medewerking van het Floatcenter op de Pier en Massages en Zee. Stichting Marketing Scheveningen nodigt alle ondernemers en initiatiefnemers op Scheveningen uit om mee te doen.

365 dagen per jaar ontspannen aan zee

Wandelen door de duinen, hardlopen op het strand, floaten boven zee of het weekend beginnen met yoga of een heerlijke massage. Scheveningen is het hele jaar door een badplaats waar je kunt ontspannen en opladen. Met de nieuwe wellness faciliteiten van het Amrâth Kurhaus en het Floatcenter op de Pier heeft Scheveningen er zelfs in korte tijd twee toonaangevende wellness locaties bij gekregen. Stichting Marketing Scheveningen zet met Scheveningen Zuivert 365 dagen per jaar te ontspannen aan zee op de kaart. In het Kurhaus wordt op dit moment nog hard gewerkt aan de nieuwe wellness faciliteiten. Medio oktober openen de wellness faciliteiten voor de gasten van het Kurhaus. Om de lancering van Scheveningen Zuivert te vieren komt er een speciale preview mogelijkheid voor de pers.

Initiatief van Stichting Marketing Scheveningen

Scheveningen Zuivert is een initiatief van Stichting Marketing Scheveningen. Stichting Marketing Scheveningen verzorgt de lokale en regionale marketing & communicatie van Scheveningen. Ze legt – waar mogelijk – verbindingen tussen strand, stad én haven, dorp en Bad, en initieert en ondersteunt evenementen en activiteiten op Scheveningen. De stichting is in het leven geroepen door de Gemeente Den Haag en het Scheveningse bedrijfsleven. Klik hier voor informatie.