Lancering www.debesteboten.nl, powered by Yamaha

Bent u op zoek naar een boot of buitenboordmotor die het beste bij u past, of zoekt u informatie over boten en buitenboordmotoren, dan is www.debesteboten.nl de meest complete website voor u. Op deze nieuwe website kunt u de boot van uw keuze selecteren, folders downloaden, accessoires vinden, maar ook een afspraak maken voor een proefvaart.

Selecteer de boot die het beste bij u past

Het aanbod van boten en buitenboordmotoren is op het internet groot en gevarieerd. Yamaha heeft alles op het gebied van boten en buitenboordmotoren kunnen bundelen op www.debesteboten.nl waarbij de bezoeker heel gericht de informatie en mogelijkheden kan vinden met behulp van een boot selector. Via deze selector kan de bezoeker exact aangeven wat zijn of haar wensen zijn, qua gebruik, materiaal en aantal personen. De boot selector toont dan de beste selectie met daarbij alle specificaties, de dichtstbijzijnde dealer en de mogelijkheid om een afspraak te maken voor een proefvaart.

De kracht van de juiste boot-motorcombinatie

Het dealernetwerk van Yamaha Marine vertegenwoordigt een groot aantal soorten boten en merken, uiteenlopend van open boten, console boten, tenders, sloepen, cruisers, opblaasbare boten, RIB’s en aluminium boten. Door een hechte samenwerking met verschillende botenbouwers kan Yamaha Marine, samen met haar dealers een serie boot-motorcombinaties aanbieden, specifiek voor de Nederlandse markt. De ervaren watersporter weet dat de vaareigenschappen van een boot mede bepaald worden door de motor. Yamaha Marine biedt een zeer brede line up van 4-takt motoren in de segmenten Portables, Mid Range en High Power. Daarmee heeft Yamaha Marine voor elke boot een buitenboordmotor die zorgt voor de beste stuwkracht en wendbaarheid. Op de website debesteboten.nl vindt u alle informatie over boot-motorcombinaties van de merken Buster, G3, Yamarin, Crescent, Linder, Pioner, Waterdream, Jeanneau, Dock, Yam en Capelli Tempest. Tijdens de Proefvaardag, Powered by Yamaha op 21 mei aanstaande in de haven van Strandpaviljoen Bremerbaai in Biddinghuizen kunt u in de praktijk kennis maken met deze range boot-motorcombinaties.