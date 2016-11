Landal GreenParks, Natuurmonumenten en Greenchoice planten bomen voor de natuur

Met het planten van nieuwe bomen hebben Vereniging Natuurmonumenten, Landal GreenParks en Greenchoice afgelopen weekend hun gezamenlijke inzet voor de natuur bekrachtigd. Dat gebeurde tijdens de boomplantdagen die Natuurmonumenten organiseerde in natuurgebied Ramenberg bij Loenen op de Veluwe. Op een terrein van zo’n 13 hectare van Nationaal Park de Hoge Veluwe is een bos aangelegd met ca. 25.000 bomen.

In aanwezigheid van gasten van Landal GreenParks en leden van Natuurmonumenten plantten de drie directieleden, te weten Thomas Heerkens (Landal GreenParks), Marc van den Tweel (Natuurmonumenten) en Evert den Boer (Greenchoice) een boom voor nieuwe natuur. “Landal ondersteunt Natuurmonumenten al jaren. Op en rond onze parken, die allemaal midden in de natuur liggen, organiseren we samen activiteiten zoals wild spotten bij zonsondergang en wandelingen met de boswachter. En daarmee willen we veel mensen enthousiast maken voor de natuur en te laten ontdekken wat groen kan doen,” aldus Thomas Heerkens, algemeen directeur van Landal GreenParks. “De samenwerking van Landal met Natuurmonumenten betekent dat we heel veel mensen in contact kunnen brengen met de natuur. Daardoor komen ze veel meer in beweging om de natuur in Nederland ook daadwerkelijk te beschermen. En dat is grote winst voor de Nederlandse natuurbescherming,” stelde Marc van den Tweel, directeur van Vereniging Natuurmonumenten. Duurzame energieleverancier Greenchoice werkt samen met Natuurmonumenten en met Landal GreenParks om het gebruik te stimuleren van écht groene energie, die in Nederland wordt opgewekt uit zon, wind en biomassa. Ook vorig jaar plantte Landal bomen tijdens de Boomplantdagen van Natuurmonumenten, toen bij het nieuwe Parkbos De Haar, ten westen van Utrecht. Op 27 november a.s. plant Landal ook bomen op de Belgische boomplantdag van Natuurpunt.be bij Gent.