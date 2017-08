Landschapstriënnale 2017 van start op 1 september in Haarlemmermeer

Een maandprogramma vol van Het Volgende Landschap

Met maar liefst 56 onderdelen op het programma opent op vrijdag 1 september de Landschapstriënnale 2017 op Landgoed Kleine Vennep, gelegen in PARK21, in het hart van de Haarlemmermeer. Een maand lang wordt het ‘Het Volgende Landschap’ (thema van deze editie) met een rijk programma verbeeld, besproken, gedeeld en gevierd.

Programma voor iedereen

De Landschapstriënnale is er voor bewoners, beheerders en boeren; voor geïnteresseerden, studenten en professionals; voor kinderen en volwassenen.

Op het programma:

Meer dan tien tentoonstellingen: met o.a. fotografiewedstrijd Het Volgende Landschap (opening door gedeputeerde Adnan Tekin Provincie Noord-Holland), Onthulling Polderfiguren in PARK21 (opening door wethouder Tom Horn, Gemeente Haarlemmermeer), Prachtlandschap Noord-Holland met foto’s van Theo Baart. Bekijk een overzicht van alle tentoonstellingen. Cultureel programma voor kinderen en volwassenen: met o.a. Film Tomorrow tijdens de publieksopening, theatergezelschap Karavaan met Grazende Zwaan, literatuur, muziek en beeldende kunst in Het volgende culturele landschap. Diverse excursies: met o.a. Kajak mee onder NAP, Fietsexcursie tijdens Open Monumentendag, Waterwandeling Fort bij Vijfhuizen en Fort bij Aalsmeer. Expertmeetings: met o.a. Manifestatie Landschap als Vestigingsvoorwaarde, Open Landschap / Open Data, Versterken van erfgoed en duurzame energiewinning, Circulaire economie en de openbare ruimte, Proeven van (Stil)leven, Landscape Branding, Energielandschappen, Recreëren in 2050, Opkomen voor Bodemonderzoek, Diner Pensant Landschap & Leiderschap, Metropooltop en nog veel meer. Symposia: International Symposium Confrontations in the Metropolitan Landscape, Symposium: Het volgende (woon)landschap. Het complete programma is te vinden op de website.

Foto door: Kees van der Veer