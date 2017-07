Leerlingen ontwerpen vakantiehuis van hun dromen

Koos Konijn Foundation organiseert wedstrijd goededoelenhuis

Basisschoolleerlingen krijgen de kans om het vakantiehuis van hun dromen te ontwerpen. De Koos Konijn Foundation organiseert een wedstrijd waar kinderen een ontwerp mogen maken voor één van de tien goededoelenhuizen van Roompot Vakanties. Door deze woningen kunnen jaarlijks ruim duizend gezinnen die te kampen hebben met ziekte en financiële problemen, gratis op vakantie. De ideeën uit het winnende ontwerp worden doorgevoerd in één van de goededoelenhuizen. Daarnaast krijgt de winnende klas een volledig verzorgd feest, inclusief dj, eten, drinken, activiteiten en vervoer, op één van de vakantieparken. De eerste woning van de Koos Konijn Foundation opende 20 mei op vakantiepark Weerterbergen de deuren. In de loop van dit jaar gaat het tweede huis open en in 2022 zullen alle tien de goededoelenhuizen open zijn.

Aanmelden ontwerpwedstrijd

Via de website www.kooskonijnfoundation.nl/droomhuis kunnen midden- en bovenbouwklassen zich met de hele klas aanmelden om mee te doen. Op de website zullen ook hulpmiddelen zoals bouwtekeningen komen te staan. De wedstrijd start op 2 oktober 2017, maar scholen kunnen zich nu al opgeven zodat de ontwerpwedstrijd in het lesprogramma van volgend jaar kan worden opgenomen. Vanaf 2 oktober 2017 heeft iedere groep zes weken de tijd om ontwerpen, schetsen, tekeningen en plannen in te dienen, van eenvoudige kleurentekening tot grootse maquette. In de finaleronde in november worden drie groepen uitgenodigd om hun ontwerp te presenteren. De winnende klas mag in december feestvieren op één van de Roompotparken.

Over de Koos Konijn Foundation

De Koos Konijn Foundation is een initiatief van Roompot Vakanties. Koos Konijn is de mascotte en ambassadeur van Roompot Vakanties. Roompot wil iedereen, jong en oud, een onvergetelijke tijd bezorgen, ook mensen voor wie het niet zo zelfsprekend is om op vakantie te gaan. Daarom wil de aanbieder van vakantieparken met de stichting juist de mensen die het zo hard nodig hebben een hart onder de riem steken door ze een paar onbezorgde dagen aan te bieden.