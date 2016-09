Leisure Business Days presenteert avondshow

Op de eerste dag (5 oktober) van het 2-daagse congres voor de dagrecreatie, Leisure Business Days, in Evenementenhal Venray vindt een spectaculaire avondshow plaats met diner, dans, steltenlopers, Tissue Act, zang en de voorstelling ‘Dames draaien door’. De feestavond maakt onderdeel uit van Leisure Business Days Venray, het congres voor de dagrecreatie. Gerenommeerde sprekers uit binnen- en buitenland komen naar Venray toe om op 5 en 6 oktober de laatste trends te belichten op het gebied van retail en leisure. Op het congres is er ook tijd voor ontspanning. Daarom wordt de eerste dag afgesloten met een feestavond. De avond begint rustig met een diner en rustige loungemuziek, zodat ondernemers nog volop kunnen netwerken met elkaar. Daarna begint de sprookjesachtige voorstelling ‘Imagine’ met dans, steltenlopers, een Tissue Act (waarbij een acrobaat allerlei stunts uithaalt, hoog zwevend in de lucht en hangend in doeken) en zang. In totaal bestaat deze show uit vier blokken. Aan het eind van het laatste blok vindt een zeer spectaculaire act plaats. De organisatie geeft nog niet alle details prijs. “Ik zou zeggen: kom vooral genieten”, zegt Mieke Cuijpers namens Evenementenhal.

Dames draaien door

Na de show is het avondprogramma nog niet afgelopen, want dan begint de voorstelling ‘Dames draaien door’, bestaande uit vocalisten, dj, saxofonist en percussionisten. “Zij gaan er een flink feest van maken”, aldus Cuijpers.

Leisure en retail

Naast een feestavond, is Leisure Business Days op 5 en 6 oktober met name de plek om op de hoogte te blijven van alle laatste trends op het gebied van retail en leisure. Er komen gerenommeerde sprekers uit binnen- en buitenland aan het woord, als Charles Read van Blooloop, Paddy Dunning van ‘The Gaint’, Pierre-Camille Buffard van het Franse Indoor Parcs, Asko Alanen van Lappset, Helmut Wachowiak (CentrO Oberhausen), Erik Struijlaart van G32 Stedennetwerk en Tanya Griffiths van Kay Elliot Architects. Op de eerste dag is het kennisprogramma van Leisure Business Days gefocust op ‘innovatie en inspiratie’, onder de noemer Leisure Factory of Inspiration. Op dag twee is het thema ‘Leisure & Retail’, waarbij creatieve en kansrijke leisure oplossingen voor de revitalisering van binnensteden en winkelcentra centraal staan. Het volledige programma met alle sprekers en onderwerpen is te vinden op www.leisurebusinessdays.com.

Kaartverkoop

Kaarten voor de feestavond en het congres zijn te bestellen op de site. Er zijn verschillende tickets te bestellen. Zo is er een congrespas voor toegang tot beide dagen inclusief feestavond. Maar er zijn ook tickets voor één specifieke dag te bestellen of alleen een ticket voor de feestavond. Alle prijzen zijn ook te vinden op de website.