Leren kamperen: Obelink lanceert Nederlands eerste kampeeropleiding

Outdoorspecialist Obelink organiseert op 10 en 11 juni in samenwerking met Marveld Recreatie in Groenlo iets totaal nieuws: de Obelink Kampeer Academy. Tijdens dit gratis kampeerweekend voor de beginnende kampeerder komen de 100 deelnemers alles te weten over de ins en outs van kamperen zodat ze goed voorbereid het nieuwe seizoen in gaan. Goed voorbereid het nieuwe kampeerseizoen in Het nieuwe kampeerseizoen staat voor de deur. Dat betekent dat de tent weer van zolder gehaald mag worden en de caravan wordt voorbereid op een nieuw seizoen op de camping. Speciaal voor de beginnende kampeerder organiseert outdoorspecialist Obelink voor klanten de mogelijkheid om een weekend gratis te komen ‘proefkamperen’ bij Marveld. De Obelink Kampeer Academy is een laagdrempelige en ontspannen manier om deelnemers kennis te laten maken met kamperen en goed voorbereid op vakantie te gaan.

Kamperen kun je leren

Het kampeerweekend vindt 10 en 11 juni plaats op de Marveld camping in Groenlo. Tijdens dit weekend komen verschillende onderwerpen aan bod die essentieel zijn voor de beginnende kampeerder. Onder andere koken op de camping, omgaan met wisselende weersomstandigheden en het opzetten van je tent passeren de revue. Onder begeleiding van kampeerspecialisten van Obelink en diverse merken komen de deelnemers zo alles te weten over de do’s en dont’s van kamperen. Naast de workshops is er volop ruimte voor ontspanning met onder andere een bierproeverij, dagbesteding voor kinderen en een vrij programma op dag 2.

Kennismaken met kamperen

De gratis Obelink Kampeer Academy is een initiatief voor klanten van Obelink. Zij konden zich via de Obelink website inschrijven en het weekend zat binnen mum van tijd vol. Door dit gratis weekend in samenwerking met Marveld Recreatie wil de outdoorspecialist mensen op een laagdrempelige manier kennis laten maken met kamperen en bijdragen aan een zorgeloze vakantie. Klik hier voor informatie.