‘Leve(n)de speelplekken’ inspirerend boek over bomen en kinderen

Bomen zijn alom geliefd, ze symboliseren de vitaliteit van ons milieu. De Bomenstichting komt op voor bomen in de steden en op het platteland. Op verzoek van deze stichting schreven Hanna Hirsch en Annemiek van Loon een vlot leesbaar, informatief en prachtig geïllustreerd boek met als titel ‘Leve(n)de Speelplekken’.

Zoals de ondertitel ‘Bomen in het middelpunt’ aangeeft ligt de focus op de plaats die bomen kunnen innemen in het leven van kinderen: als een plek om te klimmen en onder te spelen. Het boek ontstond uit een gedachtewisseling tussen de Bomenstichting en de branchevereniging VHG, die in 2015 de ‘Handleiding Groene Schoolpleinen’ uitbracht. VHG en Bomenstichting waren het erover eens dat die Handleiding nog een aanvulling nodig had: meer aandacht voor de rol en positie van ‘de boom’ in het leven van opgroeiende kinderen. Co-auteur Annemiek van Loon: ‘In ons enthousiasme is die aanvulling, opgezet als enkele pagina’s voor beide websites, uitgegroeid tot een boek met acht hoofdstukken!’.

Het boek ‘Leve(n)de speelplekken’ biedt boeiende en zinvolle informatie voor rechtstreeks betrokkenen, zoals beleidsambtenaren, schoolbesturen, speeltuinverenigingen, lokale bestuurders en niet te vergeten ouders. Voor iedereen die verzeild raakt in discussies over het wel of niet planten of omhakken van bomen, is de uitgave van belang. De auteurs dragen belangrijke feiten en inzichten aan, met steeds als uitgangspunt: de positieve rol die bomen kunnen spelen bij het leefbaarder – groener – maken van onze omgeving. Het tot stand brengen van ‘Levende speelplekken’ is daarbij hét aandachtspunt. Maar er staan in ‘Leve(n)de speelplekken’ ook hoofdstukken die toegankelijk zijn voor de uiteindelijke doelgroep, de kinderen. Aan de hand van Pien, een meisje dat ‘alles’ weet over bomen, beleven de kinderen avonturen waarin bomen een hoofdrol spelen. Zoals Annemiek van Loon het formuleert: ‘Dit boek is niet alleen bedoeld om thuis in te zitten lezen, het jaagt kinderen ook naar buiten, om zelf te onderzoeken en uit te vinden’. De titels van de hoofdstukken zijn veelzeggend: ‘Oude bomen zijn goud waard’, ‘Een boom is een natuurgebied’, ‘Een boom is een ecofabriek’, ‘Spelen met bomen’, ‘De boom als leermeester’, ‘Spelen met bomen’, ‘Maak een bomenplan’ en ‘Bomen planten voor de toekomst’. Het boek bevat veel prachtige foto’s en tekeningen. Het wordt afgesloten met bijdragen van de Vlinderstichting, de Nederlandse Bijenhouders Vereniging en Vogelbescherming Nederland.

Het boek telt 112 pagina’s, kost € 19,50 en kan worden besteld bij de Bomenstichting via info@bomenstichting.nl