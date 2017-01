De Loohoeve wint Nationaal Kampioenschap Leermeester Leerling 2017

De Horecava in RAI Amsterdam was op dinsdag 10 januari 2017 het toneel voor de strijd om het Nationaal Kampioenschap Leermeester Leerling. Na een intensieve kookdag nam leermeester Marleen Brouwer voor de tweede keer de Bronzen Koksmes mee naar huis, dit keer met haar leerling Frits Venema. De jury waardeerde hun amuse en driegangenmenu met de hoogste score. In slechts een paar uur tijd moesten de teams de gerechten op tafel zetten die bereid waren met door hoofdsponsor HANOS beschikbaar gestelde ingrediënten uit een ‘blackbox’. Van tevoren wisten de deelnemers dus niet wat er in de box zat. Voor het voorgerecht bevatte de blackbox vis en/of schaal- en schelpdieren. In het hoofdgerecht moest kalfsvlees verwerkt worden en voor het dessert zaten er twee verplichte te verwerken producten in de box. Uiteraard was de smaak het belangrijkste aspect, maar daarnaast letten juryleden Lars van Galen, Ben van Beurten, Alain Alders en Waldrik Kremer ook op presentatie, bereiding, hygiëne en het efficiënt omgaan met producten. In totaal streden acht teams in deze finale om de titel. De winnaar won naast het Bronzen Koksmes een Big Green Egg, een geldprijs van € 500,- en, voor zowel leermeester als leerling, een messenset van Wüsthof, kleding van Chaud Devant en een HANOS kookboek. Tweede werden leermeester Daniël Damen en leerling Jan ter Beek van Ciel Bleu. De derde plaats was voor leermeester Marco Helsloot en leerling Bàsz Varga van Merlet. De wedstrijd is georganiseerd door het Gastronomisch Gilde, hét centrum en netwerk voor vakmanschap van professionals op het gebied van food en hospitality met ruim 3000 leden, in samenwerking met de Horecava. Het NK wordt mede mogelijk gemaakt door de hoofdsponsors HANOS, Koppert Cress en Rational en door de sponsors Big Green Egg, Chaud Devant, Gram, Sanday’s, Sealed Air, VanDrie Group, Wüsthof, Vitamix, Veltins, ROC Mondriaan, Henkovac, Hoshizaki, Héman, Verstegen en Winterhalter. Klik hier voor informatie.