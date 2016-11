Maastricht krijgt intocht van de Kerstman

Maastricht krijgt voor het eerst een officiële intocht van de Kerstman. Het onthaal van de goedlachse kindervriend is woensdag 7 december. De Kerstman komt tegen 16.30 uur in Maastricht aan per stoomtrein. Vervolgens is er een kerstparade door het centrum van de stad. Lieftallige kerstelfjes, een muziekkorps en de kinderen van Stichting de Knoevel begeleiden de Kerstman in zijn arrenslee die wordt voortgetrokken door vier echte rendieren. Ralph Meijs van Stichting Winterevents: “De kinderen vergeten hopelijk heel even de gedachte van ziek zijn als ze meerijden in de stoomtrein. Uiteraard zijn alle kinderen uitgenodigd om de Kerstman in te halen. De Kerstman brengt heel veel warmte, gezelligheid en geschenken naar Maastricht. Laten we daar met z’n allen heel erg van genieten.” Het eindpunt van de intocht is het Vrijthof waar de Kerstman zijn intrek neemt in zijn huis. Tot en met 1 januari kan jong en oud op de foto met Santa Claus en kunnen liefhebbers een kijkje nemen in zijn schatkamer en ontdekken hoe hij en zijn elfjes wonen, werken en slapen.

En dit is er nog meer

Dit jaar wordt Maastricht nog magischer dan voorheen. Naast de officiële intocht en een replica op het Vrijthof van Santa’s huis op de Noordpool, pakt Maastricht ook uit met het Magisch Cultuur Festival dat met meer dan 200 optredens nog uitbundiger wordt dan voorheen. Klik hier voor informatie.