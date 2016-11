Maastricht Marketing wint Toeristische Samenwerking Award 2016

De winnaar van de Toeristische Samenwerking Award 2016 is Maastricht Marketing. Stichting Buitengebiedmanagement Oisterwijk en House of Leisure eindigden respectievelijk op plaats 2 en 3. De campagne ‘Maastricht: Midweekend’ verleidt bezoekers tot een kort verblijf tijdens ‘daldagen’ in Maastricht en omgeving. Van zondagmiddag tot en met donderdag biedt Maastricht extra’s in de vorm van voordeel, service en activiteiten. De ondernemers vullen de campagne in en worden door de initiatiefnemers uitgenodigd met bijzondere activiteiten te komen die passen bij een rustiger Maastricht.

Boost voor de toekomst

Maastricht Marketing en Centrum Management Maastricht hebben de campagne samen opgezet en investeren vanuit een toeristisch fonds de komende jaren 250.000 euro in de campagne. Marieke Kraak (manager marketing & communicatie) en Paul ten Haaf (centrummanager) van Maastricht Marketing namen de Award in ontvangst en zien het winnen van de prijs als een boost voor de toekomst. De officiële campagne ging namelijk pas op 31 oktober van start met de lancering van digitale portal maastrichtmidweekend.nl. De jury was vooral onder de indruk van de meerjarige campagne waarmee Maastricht het midweekbezoek wil stimuleren. “Het is heel mooi om te zien dat Maastricht Marketing samen met Centrum Management Maastricht nog vóór de lancering ruim vijftig ondernemers aan zich heeft weten te binden”, zegt Ton Vermeulen namens de jury. “Toeristen kunnen via het digitale portal met prachtige eigentijdse foto’s zelf hun programma samenstellen. Met unieke programmaonderdelen die alleen door de week te boeken zijn, mag de stad met recht spreken over een Maastricht Star Treatment.”

Jury

De jury bestond dit jaar wederom uit Marc Gerlings, (juryvoorzitter) hoofdredacteur van vakblad Recreatie & Toerisme, Ton Vermeulen, redactie en ontwikkeling NRIT media, Hans van Leeuwen, Pleisureworld en Paul Rodenburg, B@S Consultants | Brood@Spelen. De award werd uitgereikt om 15:00 tijdens de Recreatie Vakbeurs in Hardenberg. Eerder op de dag werd op de beursvloer een inloopsessie gehouden om tips en kennis over samenwerken in de gastvrijheidseconomie te delen.