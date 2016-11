Marketing Innovatie Award 2016

In het steeds groter wordende concurrentieveld van de vrijetijd is het strijden om de aandacht van de consument. De afgelopen jaren zien we dat er steeds meer aandacht komt voor ludieke acties en campagnes. Bedrijven in de leisure sector die daarmee het beste weten te scoren, maken sinds vorig jaar kans op de Marketing Innovatie Award. Onlangs werden de 9 genomineerden voor 2016 bekend gemaakt.

De genomineerden (in willekeurige volgorde):

Layover with a local

KLM introduceerde de ‘Layover with a local’ app. Reizigers die tijdens een overstap langer dan 6 uur op Schiphol moeten wachten, krijgen de kans om met een local Amsterdam te verkennen.

Bloggershuis Den Haag

Eind maart werd het eerste bloggershuis van Nederland geopend: een speciaal strandhuis voor reisbloggers en -vloggers uit binnen- en buitenland. Het strandhuisje is publicitair een groot succes met meer dan 300 publicaties en ruim 100.000 interacties.

Adrenalin ohne Ende

Walibi Holland besloot deze zomer op de Veluwe reclame te maken, specifiek gericht op de Duitse toerist. Er reden namelijk vijf bussen in de regio rond met daarop de tekst ‘Adrenalin ohne Ende’; de Duitse variant van #HARDGAAN. Walibi Holland is zich al langer bewust van de Duitse toerist. Naast de busreclame had Walibi een Duitse radiospot en een online campagne met video in de deelstaat Nordrhein Westfalen lopen.

BrabantNacht

Tijdens de eerste editie van BrabantNacht op 17 september werkten acht iconen uit Brabant samen om Brabant nationaal en internationaal op de kaart te zetten. Die partners hebben op eigen initiatief en vanuit eigen financiering, ieder een bijzonder arrangement samengesteld, met een exclusief aantal plekken. BrabantNacht is een initiatief van Visitbrabant.

SnapTravellers bij WOW air

De IJslandse lowcost luchtvaartmaatschappij WOW air gaf haar Snapchat-account drie maanden uit handen aan de vier meest originele, creatieve en interessante Snapchatters. Deze zogenaamde SnapTraveller mochten WOW-bestemmingen bezoeken en hun reiservaringen delen via social media.

Share the Vibe

In januari 2016 lanceerde Eindhoven een nieuwe merkcampagne Share the Vibe. Daarbij werden beeldmakers uit de stad gevraagd om hun visie op Eindhoven te geven.

Kusttram Toeristisch Limburg

Toerisme Limburg vzw pakt uit met een opvallend charmeoffensief aan de Belgische Kust. De rest van het jaar pendelt er een ‘Limburgse kusttram’ tussen Knokke en De Panne. Die moet lokale bewoners, dag- en verblijfstoeristen inspireren om een vakantie in Limburg te boeken.

Online platform voor kids

De Efteling heeft een nieuwe en meertalige digitale omgeving speciaal gericht op kinderen gelanceerd: www.efteling.com/nl/kids Deze vrolijke en reclamevrije website voor kids is een veilige omgeving waar kinderen zich altijd en eindeloos kunnen vermaken met content van het pretpark.

Rijksmuseum campagne #hierteekenen

Het zou mooi zijn als we ietsje beter kijken. Daarom is Het Rijksmuseum de campagne #hierteekenen gestart, waarmee men iedereen uitnodigt tekenend de museumzalen in te gaan. Om de missie te ondersteunen kwam het museum met een TV commercial die is mogelijk gemaakt door hoofdsponsor ING.

De prijsuitreiking van de Marketing Innovatie Award 2016

Ook dit jaar is er een professionele jury die zich in de komende weken over de genomineerden buigt: Martin van Kranenburg (betrokken bij o.a. Micazu – Vakantie Boulevard en grondlegger van TravelNext), Patrick Mulder (verkeersbureaus.info), Ruud Steenhuisen (Pleisureworld International) en Susanne Giesbers (auteur van het boek Innovatie in Marketing). De prijsuitreiking vindt plaats op maandag 14 november tijdens de Nationale Netwerk Lunch met als thema “Onze buurlanden & waar komen onze gasten vandaan?”. De uitreiking vindt plaats tijdens de vakbeurs Welcome te Gorinchem van 14 t/m 16 november 2016. Meer informatie over de Marketing Innovatie Award is te vinden op de site.