Masterclass Meer Duitse en Belgische gasten

Gastvrijheid begint met goede en volledige communicatie. Via de juiste kanalen, het juiste verhaal en in de juiste taal. Tijdens deze Masterclasses, die VisitBrabant en VVV Brabant gezamenlijk organiseren, krijgen Brabantse ondernemers veel praktische tips om hun bedrijf (verblijfsaccommodatie, horecabedrijf, attractie, evenement, retailer of VVV) nog gastvrijer te maken voor de Belgische en Duitse gast. Deze tips krijgen ze van experts én collega-ondernemers.

Deze Masterclass wordt vier keer herhaald, in iedere Brabantse regio één keer:

• Noordoost-Brabant: 14 november, Van der Valk Hotel ’s-Hertogenbosch-Vught

• Midden-Brabant: 16 november, De Pont Tilburg

• Zuidoost-Brabant: 21 november, The Student Hotel Eindhoven

• West-Brabant: 23 november, Theater De Bussel Oosterhout

Maximaal aantal deelnemers per Masterclass is 50 personen. Klik hier voor aanmelden en meer informatie.