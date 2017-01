Michiel van der Eerde is maandagavond 9 januari 2017 uitgeroepen tot Meest Markante Horecaondernemer van Nederland 2016/2017. De bekendmaking vond plaats tijdens de KHN Nieuwjaarsreceptie in het Novotel Amsterdam City. De trotse winnaar ontving de prijs uit handen van Hans Steenbergen, voorzitter van de landelijke jury. Michiel zei bij de bekendmaking: “Ik sta te trillen en te rillen, had dit niet verwacht en wil groot compliment maken aan mijn team. Op 26 januari openen we onze vijfde Baut op het Paradijsplein, waarin we terugkeren in Amsterdam Oost.” Michiel van der Eerde werd gekozen uit veertien regionale winnaars die gedurende de avond allemaal in het zonnetje werden gezet. Juryvoorzitter Hans Steenbergen roemde de Meest Markante Horecaondernemer: “Rock & roll in de keuken. Lef, creativiteit, risico. Ondernemerschap pur sang. Michiel van Eerde belichaamt de nieuwe tijdgeest. Grenzeloze verbeelding, tomeloze energie, geweldige teamplayer. Pop-up restaurant Baut is al op 4 locaties in de hoofdstad succesvol geweest, een vijfde locatie komt eraan. Daarnaast heeft hij op een vaste plek Restaurant C geopend. Geschoold als kok bij de klassieke topadressen als De Hoefslag, Bokkedoorns en Oud Sluis en gelaafd met de creativiteit van zijn ervaring bij IQ Creative, is hij zijn eigen spoor gaan volgen. Onverkort houdt hij vast aan de kwaliteit op het bord, maar de setting waarin gegeten wordt, kan niet ruig en verrassend genoeg zijn. Onvergetelijke ervaringen worden gecreëerd op een totaal nieuwe manier. En daarom, vanwege zijn lef, risico, creativiteit, smaak en ondernemerschap is Michiel Meest Markante Horecaondernemer 2016/2017 geworden.

Over de verkiezing Meest Markante Horecaondernemer

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) organiseert elke twee jaar de verkiezing van de Meest Markante Horecaondernemer. Deze prijs kennen wij toe aan innovatieve horecaondernemers die andere ondernemers inspireren. Ondernemers die weten wat er speelt, inspelen op nieuwe consumentenontwikkelingen en succesvol zijn. Op deze manier stimuleert KHN innovatie onder horecaondernemers. De Meest Markant-verkiezing begint bij regionale verkiezingen in veertien regio’s. Uit de veertien winnaars is de Meest Markante Horecaondernemer van Nederland gekozen. Klik hier voor meer informatie.