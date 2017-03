Mei is ‘Maand van de Watersport’ in Flevoland

Mei 2017 is door Flevoland uitgeroepen tot ‘Maand van de Watersport’, een initiatief van Sportservice Flevoland. De maand heeft als doel mensen op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met de verschillende Flevolandse watersportmogelijkheden.

Waarom ‘Maand van de Watersport’

Flevoland is ontstaan uit de voormalige Zuiderzee. Het overgebleven water rondom Flevoland, bestaande uit het IJsselmeer, het Markermeer en de Randmeren, biedt diverse mogelijkheden voor allerlei soorten watersport. In de maand mei, de start van het watersport seizoen, laten Flevolandse watersportverenigingen en -bedrijven met verschillende evenementen en acties zien hoe divers de mogelijkheden zijn om te watersporten in Flevoland. Dit wordt gezamenlijk in de markt gezet onder de naam ‘Maand van de Watersport’. Bezoekers kunnen op een éénvoudige manier kennis maken met het watersportaanbod van Flevoland.

Brede samenwerking

Watersport is door de Provincie Flevoland aangewezen als kernsport om Flevoland te profileren als watersportprovincie. De ‘Maand van de Watersport’ is een initiatief van Sportservice Flevoland waarbij breed wordt samengewerkt met diverse organisaties. Watersportverenigingen en -bedrijven in Flevoland zijn druk bezig met het organiseren van (nieuwe) evenementen en het ontwikkelen van acties variërend van proeflessen, opendagen, kortingvouchers tot wedstrijden. Toerisme Flevoland, City Marketing Lelystad, Almere City Marketing, Puur Zeewolde, VVV Noordoostpolder, Tourist Info Urk en de gemeente Dronten ondersteunen dit initiatief op het gebied van marketing & promotie. Op deze manier wordt er een aantrekkelijk programma samengesteld voor de eigen inwoners van Flevoland en de (potentiële) bezoekers aan Flevoland.

MaandvandeWatersport.nl

Alle activiteiten die georganiseerd gaan worden voor de ‘Maand van de Watersport’ worden gebundeld op de website www.MaandvandeWatersport.nl. Deze site wordt in april gelanceerd en gekoppeld aan een multimediale promotiecampagne om de ‘Maand van de Watersport’ breed onder de aandacht te brengen. Klik hier voor meer informatie.

Foto: Jasper Pluim