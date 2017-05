Mei populairste campermaand

De Nederlandse camperaar gaat het hele jaar door op pad met de camper, maar in de maand mei zijn de meeste Nederlandse campers op de weg te vinden. Drie op de vier camperaars gaan dan met de camper op pad. Dat blijkt uit onderzoek van de NKC. Jongere camperaars gaan in verhouding vaker in het hoogseizoen (juli en augustus) op pad met de camper dan camperaars die met pensioen zijn. Zij maken vaker een trip in de maanden juni en september. Ook in de winter zijn er campers op de weg te vinden. In december trekken de minste mensen (10%) er met de camper op uit en vanaf februari verschijnen er weer steeds meer campers op de weg. Zo’n 14 procent trekt er dan met de camper op uit om te overwinteren in het zuiden van Europa, gaat naar de sneeuw of maakt andere uitstapjes. In Nederland staan meer dan 100 duizend campers geregistreerd. Daarmee is Nederland het vijfde grootste camperland in Europa. Het campertoerisme in Nederland is de afgelopen jaren fors gestegen. Niet alleen Nederlanders verblijven graag met de camper in eigen land. Ook buitenlanders, voornamelijk Duitsers, Belgen, Italianen, komen steeds vaker met de camper naar Nederland. De NKC is Europa’s grootste camperclub en heeft 45 duizend leden. Als vereniging behartigt de NKC de belangen van Nederlandse en Belgische camperaars. De NKC heeft eigen verzekeringen, organiseert groepsreizen en is uitgever van onder andere het magazine Kampeerauto en de app Campercontact. Kijk hier voor meer informatie.