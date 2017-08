Menno Stokman nieuwe directeur CELTH

De nieuwe directeur van het Centre of Expertise Leisure Tourism & Hospitality (CELTH) is Menno Stokman (41). Hij neemt de taken van Hans Dominicus (67) over, die de eerste drieënhalf jaar deze samenwerking van hogescholen, universiteiten en de markt op het gebied van de vrijetijdseconomie heeft helpen opzetten.

CELTH, waar markt en onderwijs samenwerken aan het versnellen van de innovatie in de gastvrijheidsbranche, bezit nu een robuuste basis om verder op door te bouwen. Menno Stokman heeft een brede ervaring in de vrijetijdsector en werkte eerder bij NBTC, RECRON, diverse adviesbureaus en de laatste jaren voor exploitant Optisport, waar hij verantwoordelijk was voor de toetreding tot de Belgische leisure-markt.

De activiteiten van CELTH zijn gericht op vier vraagstukken die voor de toekomstige ontwikkeling van de gastvrijheidsbranche van essentieel belang zijn. Hoe gaat de consument van morgen zich gedragen en wat betekent dat voor onze sector? Welke waarde creëren we en hoe maken we daar een succesvol verdienmodel mee? Hoe zorgen we voor een goede balans tussen people, planet en profit in leisure, tourism en hospitality. En op welke wijze kunnen we een product, dienst of destinatie ontwikkelen? CELTH wil graag samen met het bedrijfsleven aan deze vraagstukken werken en ondernemers(organisaties) helpen bij hun uitdagingen voor de toekomst. “CELTH gaat graag met (markt)partijen in gesprek en nodigt hen dan ook van harte uit om contact met ons op te nemen”, aldus Menno Stokman.

Over CELTH CELTH is één van de 28 landelijke Centres of Expertise en het enige op het gebied van de gastvrijheidsbranche. Deze centres zijn voortgekomen uit een initiatief van de ministers van OCW en EZ, om de innovatie aan te jagen en tegelijkertijd het onderwijs meer actualiteit te geven. CELTH is een samenwerking van NHTV Breda University of Applied Sciences, Stenden Hogeschool in Leeuwarden en Emmen, HZ University of Applied Sciences in Vlissingen en de universiteiten van Wageningen, Tilburg en Groningen. Daarnaast is CELTH inmiddels gekoppeld aan internationale netwerken in Europa en China, zowel op academisch niveau als met marktsectoren