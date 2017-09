Mini-NEMO op Schiphol

Een voorproefje op NEMO Science Museum is te vinden op de compleet vernieuwde Holland Boulevard van Amsterdam Airport Schiphol. Reizigers ontdekken in 9 experimenten een aantal wetenschappelijke principes. Zo vind je uit hoe uniek je eigenlijk bent, zie je geluid en ontdek je hoe vleugels het vliegtuig tijdens je reis in de lucht houden. Michiel Buchel, directeur NEMO, over het initiatief voor deze tentoonstelling: “Het is de missie van NEMO om jong en oud te inspireren met wetenschap en technologie. Eén van de activiteiten waarmee we dit doen is ons Science Museum. Het is fantastisch dat wij met een compacte tentoonstelling op Schiphol, naast onze 600.000 museumbezoekers per jaar, nog meer mensen kunnen bereiken. We delen de passie voor innovatie met Schiphol en kunnen ons dan ook geen betere plek voor een mini-NEMO voorstellen.” De permanente tentoonstelling biedt miljoenen reizigers een kijk op de wereld van wetenschap en technologie en is een gezamenlijk initiatief van Amsterdam Airport Schiphol en NEMO. De Holland Boulevard is te vinden tussen pier E en F, achter de security. foto: DigiDaan.