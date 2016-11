Minister-president Rutte bezoekt KHN lid Central Park in Voorburg

Een bedankje voor de inzet van alle ondernemers van Nederland start met bezoek aan horeca

Minister-president Rutte startte op vrijdag 18 november de Dag van de Ondernemer met een bezoek aan hotel-restaurant Central Park in Voorburg. Hij sprak daar met de culinair ondernemer Carsten Klint en zijn medewerkers. KHN voorzitter Robèr Willemsen is enthousiast over de waardering voor alle ondernemers in Nederland die Rutte heeft uitgesproken.

Bezoek aan hotel-restaurant Central Park

Minister-president Rutte kreeg in Central Park een rondleiding om te zien welke werkzaamheden er achter de schermen plaatsvinden om de gast een ultieme beleving van een avondje uit te bieden in het restaurant. Ondernemer Carsten Klint: “Het was een eer om de minister-president te mogen ontvangen in mijn bedrijf. Hij was oprecht geïnteresseerd in mijn visie op het ondernemerschap in de horeca. Anders ondernemen zijn de twee kernwoorden die karakteristiek zijn voor mijn ondernemerschap en heb die meegekregen van goede vriend Aad Ouborg. Daarbij zoek ik grenzen op en ga samenwerkingen aan met bedrijven die elkaar versterken.”

Ondernemers zorgen voor positivisme

Ook KHN voorzitter Robèr Willemsen is enthousiast over het bezoek van Rutte aan de horeca: “Elke dag weer staan de horecaondernemers klaar om gastvrijheid te bieden. De horeca heeft een omzet van 17,2 miljard, werken 367.500 medewerkers bij 45.300 ondernemers. Of het nou goed gaat of niet, in de horeca proberen we het altijd gezellig te maken en werken zo mee aan een positief gestemd Nederland. Of je vaste gast, toerist of zakelijk verblijft in de horeca, de ondernemers nemen het risico en dragen zo bij aan een belangrijk deel van de Nederlandse economie. Goed dat zij op de Dag van de Ondernemer daarvoor en dankwoord mogen ontvangen.

Dag van de Ondernemer

De Dag van de Ondernemer is een initiatief van MKB-Nederland, bedoeld om het ondernemerschap te vieren en ondernemers te bedanken voor hun durf en inzet. Ondernemers zijn van groot belang voor onze economie: ze creëren groei en banen en dragen in hoge mate bij aan onze welvaart. Zij verdienen het daarom om in het zonnetje te worden gezet. Dat is vanaf dit jaar elke derde vrijdag in november. Landelijke politici, gemeenten en brancheorganisaties hebben in grote getalen gehoor gegeven aan de oproep van MKB-Nederland om op enige wijze een inhoudelijke bijdrage aan de eerste Dag van de Ondernemer te leveren. Dat heeft geresulteerd in activiteiten op bijna honderd locaties door het hele land. Zo werd in Amsterdam door Steffie Burgemeestre en Thijs van Koesveld van horecaketen Bulls & Dogs de Amsterdamse beursdag op Beursplein 5 geopend in aanwezigheid van Kwalitaria-ondernemer Robbert ter Veen en hotelier Victoria Ruijs van Hotel-restaurant Figi in Zeist. Lees hier meer over bezoek horecaondernemers die de gongslag hebben verricht.