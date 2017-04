Miss Tulip 2017 promoot tulpenvelden

De 29-jarige Iris Kloosterman uit Leeuwarden mag zich een jaar lang Miss Tulip 2017 noemen. Het bureau voor toerisme Friesland Holland vindt de sportieve en vrolijke schoenenverkoopster het meest geschikt om in te zetten voor de internationale promotie van tulpenroutes in Friesland en de Noordoostpolder. Bovendien kan zij als ervaringsdeskundige de wereld ook attenderen op het feit dat haar woonplaats in 2018 culturele hoofdstad van Europa is. “Leeuwarden is een prachtige en gezellige stad met veel monumenten en een boeiende historie.”

De in Buitenpost geboren en opgegroeide Iris heeft een opleiding tot onderwijzeres genoten aan de Pedagogische Academie, maar werkt al tien jaar als schoenmodespecialist in de zaak van Kamsma in de Nieuwe Oosterstraat in Leeuwarden, de op één na leukste winkelstraat van Nederland. “Ik ga elke dag zingend naar mijn werk, zo leuk vind ik het.” Voor fotosessies in de tulpenvelden draagt ze kleding van de gestaag expanderende Friese modeketen Sake Store en topmerkschoenen van haar werkgever. Haar favoriete sportieve bezigheden zijn, heel toepasselijk, powerwalken (snel wandelen met een snelheid van 6 tot 9 km per uur) en fietsen. In haar appartement staan altijd bloemen: tulpen of rozen. Stomverbaasd “Ik ben graag thuis, hou van gezelligheid, kook graag, maar reizen is ook een hobby. Natuur en cultuur en historie boeien me zeer. Dichtbij huis zie je wel eens wat over het hoofd. Ik was tijdens de fotosessie in de Noordoostpolder stomverbaasd over de enorme drukte rond de tulpenvelden daar en de grote verscheidenheid aan tulpen. Wat een kleuren en soorten! Ik kan iedereen aanraden daar nu een kijkje te nemen. Het is vele malen groter dan de Keukenhof en er zijn allerlei tulpengerelateerde attracties, zoals een tulpenschilderij à la Mondriaan van 6.000 vierkante meter aan de Noordermeerweg tussen het Creilerpad en het Wrakkenpad in Creil.” Iris zou eerst bij de tulpenperken in Dokkum en omgeving worden gefotografeerd, maar langs de Friese tulpenroute was weinig fleurigheid te bekennen, veel minder dan voorgaande jaren. Klik hier voor informatie.