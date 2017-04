Mockumentary introduceert nieuwe attractie “Voletarium”

Europa-Park opent in juni het grootste flying theater van Europa. Bezoekers krijgen in deze attractie het gevoel dat ze over de mooiste plekjes van Europa vliegen. In de preshows staat dan ook de droom om te kunnen vliegen centraal. Om de nieuwe attractie aan te kondigen maakte Europa-Park een mockumentary over de eerste vlucht met een bemand vliegtuig.

Om een nieuwe attractie aan te kondigen maken veel parken een zogeheten ‘making of’. Voor ‘Voletarium’, het grootste flying theater van Europa, bewandelt Europa-Park een andere weg. Alle achtergronden over de architectuur, storytelling en het produceren van de film heeft men bij de aankondiging reeds naar buiten gebracht. Deze informatie is te vinden op een speciale site: www.voletarium.de. Hier is onder meer te lezen dat de ontwerpers zich voor het exterieur hebben laten inspireren door diverse objecten en gebouwen in Europa, waaronder het Centraal Station van Groningen, het Rijksmuseum in Amsterdam en diverse stadhuizen in het Britse Manchester en Duitse Bremen.Daarna is de aandacht vooral gericht op de droom om te kunnen vliegen. Mack Media produceerde hiervoor een mockumentary. In een mockumentary wordt een bepaald onderwerp (fictief of echt bestaand) besproken zoals in een echte documentaire, maar waarin weinig op feiten berust. De naam mockumentary is een samentrekking van de Engelse woorden to mock (ergens de spot mee drijven) en documentary (documentaire). In de vijfdelige serie over de theorie van de eerste vlucht volgen we ene professor Andrej Nikolajew die in opdracht van de Adventure Club of Europe onderzoekt wie er nu voor het eerst het luchtruim heeft bedwongen. De professor vindt bewijzen dat dat de gebroeders Eulenstein nog vóór de gebroeders Wright is gelukt. Kasper en Egbert Eulenstein waren echte luchtvaartpioniers en hadden één droom en dat was te kunnen vliegen, zo vrij als een vogel. Voordat bezoekers straks plaats kunnen nemen in de enorme panoramavliegsimulator lopen ze eerst door het laboratorium van de Eulensteins en maken kennis met hun experimenten. Michael Mack, directeur/eigenaar van Europa-Park: “We zijn een park dat graag verhalen vertelt. Steeds vaker doen we dat met film. We hebben daarvoor een eigen afdeling opgericht: Mack Media. Een belangrijke verhaallijn is die van de Adventure Club of Europe. Deze fictieve club van ontdekkers bestaat al meer dan 300 jaar. Bij bestaande en nieuwe attracties zullen de spannende avonturen van ACE een belangrijke rol gaan spelen. Het eerste verhaal rondom Voletarium is voor ons zeer geslaagd”. Vanaf juni stijgen bezoekers in Europa-Park naar grote hoogte. Dan opent namelijk “Voletarium”, een ‘flying theater’ met een capaciteit van 1.400 personen per uur. Een ‘flying theater’ is een attractie waarbij de bezoekers zittend in een brede stoeltjeslift, hangend voor een gigantisch scherm een film beleven. De beelden laten een vlucht over de mooiste steden en landschappen van Europa zien. Doordat de gondel kan bewegen krijgen de bezoekers de indruk dat ze meevliegen met de film. De “Voletarium”-vlucht duurt 4,5 minuut. Het filmdoek kent een doorsnee van 21 meter en heeft een oppervlakte van 425 m2. Effecten als wind, water, geur en het nieuwste surround geluidssysteem, maken de beleving nog intenser. De attractie is toegankelijk voor iedereen vanaf 4 jaar.