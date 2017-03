Modernisering Duinrell

Met 1,4 miljoen bezoekers per jaar, is Duinrell een van de grotere pretparken in Nederland. Het pretpark gaat miljoenen investeren in de bouw van bungalows de uitbeding van het Tikibad. In 2015 stak het bedrijf al € 2,5 miljoen in de nieuwe attractie Wild Wings. Ook komen er 41 bungalows bij, deze worden voor eigen rekening gebouwd. Voor de financiering van deze en andere bouwprojecten zegt Duinrell gebruik te maken van een lening bij ABN AMRO en eigen kasstroom; enkele miljoenen per jaar. De nettowinst schommelde de afgelopen jaren tussen € 0,5 miljoen en

€ 2,3 miljoen op een omzet van € 29 miljoen tot € 32 miljoen, inclusief catering schommelt de omzet rond € 40 miljoen. De catering wordt uitbesteding aan derden. |

