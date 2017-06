Mooi Linieland! Toekomstig UNESCO-landschap tussen de forten

Op 17 en 18 juni staat het landschap van de waterlinies centraal tijdens de première van het ‘Mooi Linieland’ weekend. Een uitgelezen mogelijkheid om kennis te maken met het Hollandse linielandschap, haar geheimzinnige militaire bolwerken en prachtige natuur. Ontdek fietsend, wandelend of varend wat de rol van water als bondgenoot was. Ogenschijnlijk onopvallende landschapselementen krijgen zo een nieuwe betekenis.

Je ziet het pas als je het weet

De afgelopen jaren weten steeds meer bezoekers de forten van de waterlinies te vinden. Deze historische kolossen hebben een tweede leven gekregen met nieuwe functies, zodat ze toegankelijk en beleefbaar zijn voor iedereen. Het tussenliggende linielandschap was tot nu toe minder bekend. Je ziet hier prachtige open en groene gebieden, laag liggende polders die opzettelijk onder water gezet konden worden door sluizen, dijken en kanalen. Een staaltje water-ingenieurschap en vindingrijkheid in ons Hollandse Landschap. Daarom organiseren Stichting Liniebreed Ondernemen, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Landschap Noord-Holland op 17 en 18 juni ‘Mooi Linieland’. Met forten als schakels én startpunten om het wonderlijke strategische landschap te ontdekken, alles aan elkaar verbonden. Je ziet het pas als je weet.

Unesco Werelderfgoed nominatie

Een Werelderfgoed kan een monument, gebied of landschap zijn, met een natuurwaarde en/of cultuurhistorische waarde die uniek is in de wereld. Een Werelderfgoed moet volgens UNESCO beschikken over een “bijzondere universele waarde; het moet onvervangbaar en uniek zijn én als eigendom van de hele wereld worden beschouwd”. Het Nederlandse linielandschap en haar inrichting is zo uniek dat het ook de aandacht heeft van de UNESCO World Heritage Centre. De Nieuwe Hollandse Waterlinie is het grootste Rijksmonument van Nederland en de Stelling van Amsterdam werd al in 1996 door UNESCO erkend als uniek en van groot belang om te behouden. Naar verwachting zullen beide linies in 2019 -als geheel- bestempeld worden als UNESCO Werelderfgoed. En zal hun naam prijken op de Werelderfgoedlijst naast 1050 andere UNESCO sites zoals de Chinese Muur, Mont Saint-Michel, de oude stad van Fez en de piramides van Gizeh. En terecht. Want nergens ter wereld vind je zo’n groot gebied waarin water ooit als bondgenoot fungeerde. Klik hier voor informatie.