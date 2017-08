Mooie zomer voor Landal GreenParks

Landal GreenParks voorziet een mooie zomer met hoge bezettingscijfers op de 85 parken van de vakantieaanbieder in Europa. De zomer- boekingen lopen 10% voor op vorig jaar. Daarmee presteert Landal beter dan de markt. De positieve vooruitzichten zijn mede te danken aan een goede vakantiespreiding. Duitsland gaat al eind juni op vakantie en loopt voor de drukke zomermaanden juli en augustus uit. Het aantal Nederlanders dat bij Landal zomervakantie komt vieren is met 6% toegenomen; ook het aantal Duitse en Belgische gasten neemt toe, respectievelijk met 15% en 10%. “Het wordt een mooie zomer, de laatste zomerboekingen komen nu binnen. Er is dit jaar weer vroeg geboekt, met een piek in de periode van december tot maart. Daardoor hebben we goede voorsprong opgebouwd. Met 10% stijging doen we het beter dan de markt en ook deze zomer is de bungalowvakantie weer ongekend populair,” aldus Erik van Essen, commercieel directeur van Landal GreenParks. Dat Landal GreenParks er goed voorstaat, is mede te danken aan forse investeringen in accommodaties, faciliteiten en activiteitenprogramma’s die het bedrijf gedurende de afgelopen jaren is blijven doen, ondanks de recessie. Het anti-cyclisch investeringsbeleid heeft Landal nu een voorsprong opgeleverd volgens Van Essen. Behalve investeringen in de huidige parken breidde Landal ook uit met nieuwe parken, zowel in bestaande als in nieuwe markten. Zo werden in Denemarken vijf parken toegevoegd onder de naam ‘Dayz by Landal GreenParks’ en werd het Verenigd Koninkrijk het negende bestemmingsland in Europa met twee parken. “We zien de boekingscijfers voor die parken onmiddellijk opleven; veel van onze gasten zijn nieuwsgierig naar de nieuwe bestemmingen.”