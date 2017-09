Multigeneratie vakantie

Camping ’t Veerse Meer is gestart als minicamping en sinds de overname door de familie Jasperse uitgegroeid tot middelgrote familiecamping. Van grasveld van 1,5ha naar inmiddels 10,5ha met alle elementen voor een optimaal vakantieverblijf. Met een vernieuwd veelzijdig en uitdagend centraal speelplein en een mobiele foodtruck om de horecafunctie verder uit te breiden. Van de achterhoede opgeklommen naar de kopgroep. Dat de camping wordt gerund door een enthousiaste familie met hulp van toegewijd (vakantie)personeel merk je aan alles. Hier staan familie, samenwerken en beleving centraal. Drie generaties werken dagelijks aan het optimale vakantiegevoel van de gasten. Maar ook de gasten komen hier al generaties lang. Gasten die hier hebben leren lopen en hun eerste vakanties hebben beleefd, komen nu zelf met hun (klein)kinderen hier op vakantie. Samen genieten en samen geluksmomenten verzamelen tijdens een welverdiende familievakantie.

Terug investeren in de onderneming

De kracht van de camping zit hem in het persoonlijke en familiaire karakter; echter achter de bedrijfsvoering schuilt wel degelijk een weloverwogen zakelijke aanpak. Zonder dat er verdiend wordt kan er immers niet geïnvesteerd worden en blijven vernieuwingen en innovaties uit. En die zorgen juist dat je onderscheidend blijft en de ‘wauw’-factor kunt blijven bieden. Optimale beleving voor een brede doelgroep, meer luxe op de plaatsen, een 24/7 servicelevel zijn enkele voorbeelden van wat je als middelgrote ondernemer lastiger kunt bieden. Toch lukt het hier om het persoonlijke karakter overeind te houden en daarnaast te blijven vernieuwen. Door als team samen te werken én te investeren. ‘Als er wat boven water komt… investeren we dit terug in de onderneming. Niet alles opmaken, maar investeren. Dat houden we al 30 jaar vol.’

Speelplein herontdekt

De opvallende speelplek die in het voorjaar is aangelegd is het gesprek van de dag. Toen BOERplay het speelplein kwam inrichten, werd het proces vanaf het begin nauwlettend in de gaten gehouden door de aanwezige gasten. Het speelterrein wordt herontdekt en de reacties zijn zeer positief. Vanaf de ingang van de camping zie je de torens al en eenmaal dichterbij gekomen merk je dat naast klimmen en klauteren, er nog veel meer te beleven is. Voor ieder wat wils, voor de rouwers, douwers, bouwers én schouwers die op de camping verblijven. Kinderen spelen er uren achtereen, ouders en grootouders maken er een praatje met elkaar. ‘Ze zijn nu soms uren weg; ik hoef me niet af te vragen waar ze zijn, ze zitten zeker weten in de nieuwe speeltuin’, vertelt een gast die op het terras een kopje koffie drinkt. Jong en oud genieten ervan.

In beweging

Onlangs zijn plannen voor verdere uitbreiding goedgekeurd. ‘We zijn in beweging en willen nog wel een poosje in beweging blijven’, zegt Stan Jasperse, eigenaar van de camping met gepaste trots. Zo mag de camping uitbreiden tot 18ha in 2020 en zijn er plannen voor het aangrenzende bosgebied, voor camperrecreatie en uitbreiding van het servicelevel. Volop ontwikkelingen en uitdagingen dus nog in het verschiet. Iets waar de familie Jasperse zeker niet voor terugdeinst en waar zij zich samen met het team voor zullen gaan inzetten om het voor hun gasten nog meer naar hun zin te maken. Klik hier voor meer informatie.