Nationale Gazon Demodag 20 september a.s.

Alles over het aanleggen, onderhouden en renoveren van gazons hoor en zie je op de aanstaande Nationale Gazon Demodag op 20 september a.s. in het Utrechtse Eemnes. Ontdek de nieuwste producten en machines, vergelijk proefvakken met verschillende grassen en bemestingsregimes, sta in een profielkuil en laat je informeren over biologische plaagbeheersing. De toegang is gratis na voorinschrijving op www.nationalegazondemodag.nl.

Onder het motto ‘Zo maak je gazons in vijf stappen weer als nieuw’ krijgen bezoekers van de Nationale Gazon Demodag dit keer een snelcursus gazononderhoud en –herstel. In een rondgang over een 8.000 m2 groot demoveld komen alle elementaire zaken aan de orde: van grond, gras en voeding tot cultuur- en watertechniek. Door de praktische insteek krijg je veel tips & tricks mee en kun je 1-op-1 in gesprek met specialisten. Op de indoor infomarkt kun je je laten voorlichten over de mogelijkheden die er zijn om ziekten en plagen biologisch te bestrijden.

Vele innovaties

Nationale Gazon Demodag toont uiteraard de laatste innovaties uit de sector, zoals de Fast Repair-aanpak, een speciale renovatiemethode die je gazon in sneltreinvaart weer als nieuw maakt. Verder de laatste ins en outs bij de nieuwste generatie organische meststoffen, bodemactivators en bodemverbeteraars. Op het machineplein veel aandacht voor accumaaiers. Vanwege hun duurzaamheid, bewegingsvrijheid en bijna geluidloosheid zijn ze sterk in opkomst en worden ze steeds professioneler. Op een speciaal parcours zie je verschillende robotmaaiers in actie. Een demonstratie met de nieuwste multifunctionele precisiedoorzaaier toont dat je voor de complete verzorging van je grasmat kunt volstaan met één compacte machine voor zaaien, beluchten én bezanden. En wat je ook zeker niet mag missen: de veldbloemenetalage met 11 uitbundig bloeiende mengsels die uit het oogpunt van duurzaamheid en biodiversiteit meer en meer in beeld zijn bij de invulling van groenstroken.