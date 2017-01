Het Nationale Park De Hoge Veluwe ziet bezoekersaantal met 3 procent stijgen

Het Nationale Park De Hoge Veluwe heeft in 2016 meer bezoekers getrokken dan verwacht. Er was in de begroting uitgegaan van een bezoekersaantal van 530.000, maar met een uitkomst van 546.000 is er een stijging van 3 procent. Het gaat om voorlopige cijfers: de definitieve getallen worden later deze maand bekend. De stijging is mede bepaald door de toename van het aantal verkochte Beschermerkaarten en het aantal kinderen dat samen met hun ouders het Park heeft bezocht. Het Nationale Park De Hoge Veluwe is voor haar voortbestaan vrijwel geheel afhankelijk van betalende bezoekers en trekt gemiddeld 540.000 bezoekers per jaar. Hierdoor wordt het Park in staat gesteld om de 5.400 ha aan unieke natuur en bijzondere landschappen met de daarbij behorende zeldzame fauna en flora te beheren en beschermen. Daarnaast blijft het Park innoveren op het gebied van goede recreatieve voorzieningen en een aantrekkelijk aanbod van evenementen en activiteiten. Het in het Park gelegen Kröller-Müller Museum kwam kort geleden ook al met bezoekersaantallen die hoger waren dan verwacht. Dit betekent dat de unieke combinatie van natuur, cultuur en kunst door veel bezoekers uit binnen- en buitenland wordt gewaardeerd. Het Nationale Park De Hoge Veluwe streeft ernaar om geleidelijk aan te groeien naar 600.000 bezoekers in 2020.